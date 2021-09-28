احتضان نشاطات خاصة بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر:

نظم مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر يوم أمس، برنامجا ثريا احتفالا باليوم العالمي للسياحة، هذا واختير شعار هذه المناسبة لهذه السنة “السياحة من أجل نمو شامل”، تحت إشراف الديوان الوطني للسياحة والغرفة الولائية للصناعات التقليدية والحرف لولاية الجزائر، و بالتنسيق مع مركز الفنون والثقافة. يوم افتتحت فعالياته من طرف السيدة فايزة رياش مديرة المركز، وكذا السيد بن تامر مدير السياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى السيدة ناصر باي صليحة، مديرة الديوان الوطني للسياحة، وكذا مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية الجزائر.

هو نشاط متنوع، سوف يمتد من 27 إلى 30 سبتمبر 2021، يسعى من خلاله القائمون على تنظيمه، لتسويق وترويج الفعل السياحي في الجزائر، كما يتضمن برنامج هذه الأيام، معرضا للصناعات التقليدية وكذا المؤسسات السياحية، كما سوف تكون فرصة مناسبة لتسليط الضوء على غرفة الصناعة التقليدية والحرفية على أن تقدم شهادات التأهيل للحرفيين.

هذا وقد سطرت أهدافا كثيرة خلال هذه الأيام، منها، العمل على جعل السياحة قطبا جديدا في الفعل الاقتصادي، وجعله مدخولا بديلا يضاف إلى المداخيل الاقتصادية الأخرى في الجزائر، كما يسعى القائمون عليها، إلى جعل مجال السياحة في الجزائر، مجالا للاستثمار بمعايير جديدة، من أجل تقديم صورة جميلة على السياحة في الجزائر، ويصبح بذلك للسياحة بكل أقطابها، سواء التراثية أو والمعالم الأثرية، مجالا أكبر للاهتمام من طرف المختصين في هذا المجال، ويصبح ضمن أولوياتهم مستقبلا، من أجل أن يصبح البديل في الاقتصاد الجزائري، مادام بلدنا يزخر بتنوع كبير في هذا المجال.