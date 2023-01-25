احتضن وفد الجزائر المفاوض في الستينيات.. فندق يسمح لك بالنوم في دولتين

في تجربة سياحية فريدة من نوعها، يتيح أحد الفنادق الواقعة على الحدود الفرنسية السويسرية إمكانية اختيار الدولة التي تنام فيها، وكسابقة يمكنك النوم في بلدين في آن واحد، وهو النزل الذي أقام فيه وفد الجزائر المفاوض مطلع الستينيات.

وحسب تقرير لشبكة “سي آن آن” الأمريكية فإن الأمر يتعلق بفندق “Arbez Franco-Suisse” الذي احتضن في أوائل الستينيات أعضاء وفد جبهة التحرير الوطني خلال مفاوضات سرية مع فرنسا قبل لقاءات إيفيان.

وبسبب رفض المفاوضين الجزائريين الدخول إلى الأراضي الفرنسية خوفا من القبض عليهم، إرتأت فرنسا إجراء المحادثات بسريّة ضمن حدودها، ليكون بذلك فندق أرباز الحل المثالي لذلك. يؤكد التقرير.

ويقع الفندق الصغير الذي يُسير عائليا ويعرف كذلك باسم “L’Arbézie” في قرية صغيرة فوق جبال “جورا” على الحدود الدولية الفاصلة بين فرنسا وسويسرا.

ونتج موقع الفندق الاستثنائي عن “معاهدة دابس” (Treaty of Dappes) في عام 1862، والتي اتّفقت فيها فرنسا وسويسرا على تبادل إقليمي صغير للسّماح بسيطرة فرنسيّة كاملة على طريق استراتيجي قريب.

ونصّت المعاهدة على بقاء أي مبانٍ موجودة على طول الحدود في مكانها، وهو أمر استغلّه رجل أعمال محلّي لفتح متجر وحانة للاستفادة من التجارة عبر الحدود. وتبع ذلك افتتاح الفندق في عام 1921.

وكانت النّتيجة تواجد نصف الفندق تقريبًا في فرنسا، والنصف الآخر في سويسرا. مع غرفة منقسمة بين الدولتين، يتواجد بها خط دولي غير مرئي يمر عبر الحمّام، والسّرير.

وهو ما يعني أن ينام الزائر ورأسه في سويسرا، ورجليه في فرنسا.

ومن القصص الغريبة المرتبطة بالفندق، فرض ضابط جمارك سويسري غرامة على مجموعة من الزبائن لضبطهم وهم يلعبون الورق، ولكن لم تكن المقامرة جريمتهم، بل استخدامهم مجموعة بطاقات فرنسيّة الصنع على الجانب السويسري من الفندق دون دفع الرّسوم الجمركية أولاً.

الأمر نفسه بالنسبة لخَيارات الطّعام المتاحة في الفندق، فعند الجلوس على الجانب الفرنسي من المطعم، لن تتمكّن من طلب جبن “tomme Vaudoise”.

ولا يمكن جلب هذا الجبن السويسري المحلّي إلى الجانب الفرنسي بسبب اللوائح الأوروبيّة الصّارمة التي تؤثّر على منتجات الألبان غير المبسترة.

وينطبق الأمر ذاته، في الاتجاه المعاكس، على بعض الوجبات الفرنسية، إذ لا يُسمح بتوزيع نقانق “saucisse de Morteau” في سويسرا.

ويتمتع الفندق برقمي هاتف لكل بلد، كما أنّه زوّد الغرف بنوعين من مقابس الكهرباء لاختلافها في البلدين.