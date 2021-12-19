احتفالات الفوز بكأس العرب تفجّر عواصم العالم

جماهير شعبية خرجت في فلسطين وفرنسا وبريطانيا وتركيا

اهتزت، ليلة الأحد ، العديد من عواصم العالم فرحا وسعادة بفوز المنتخب الوطني في نهائي كأس العرب بعد استحقاقه اللقب عن جدارة واستحقاق ضد نظيره التونسي، حيث عاشت فلسطين وتركيا والصحراء الغربية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا أجواء احتفالية استثنائية صنعها المغتربون في كل بلاد العالم ودعمهم في ذلك أصدقاء أجانب لهم.

وفاجأت الجماهير الجزائرية المحتفلة الجميع، حيث أدهشت الحشود البشرية المتجمعة في عديد العواصم والمدن كل من رآها وأعجب بالحماس الكبير لعشاق محاربي الصحراء وفوزهم المميز.

فرحة الفلسطينيين بالفوز الجزائري كانت كبيرة جدا، حيث تابع هؤلاء المباراة جماعات جماعات في المقاهي والبيوت وفور انتهاء المقابلة خرج هؤلاء للشوارع هاتفين “وان تو ثري فيفا لالجيري” وردد الكثيرون “الجزائر وفلسطين شعب واحد”.

وعبر الفلسطينيون عن فخرهم واعتزازهم برفع اللاعبين والجماهير للعلم الفلسطيني الذي لم يغادرهم أبدا طيلة المباريات التي خاضوها مع مختلف المنتخبات الأخرى، وهو ما أثلج صدورهم وأكد لهم نصرة الجزائريين لقضيتهم التي يؤمنون بها وتجسد شعار “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

ولم تقتصر الاحتفالات على غزة فقط بل سجلت عبر مختلف المدن بالأخص في رام الله والقدس وغيرها من المدن الأخرى.

وإلى ذلك، شهدت العديد من المدن في الصحراء الغربية أجواء مماثلة، رفعت فيها الراية الوطنية وتعالت منها الزغاريد ورددت الهتافات التشجيعية للفريق الوطني وللاعبين.

وفي فرنسا تمرّد جزائريون مغتربون على القرارات التي أصدرتها السلطات الفرنسية بمنع الاحتفال في وسط باريس وبالتحديد في “الشنزليزيه”، وبحسب أنباء أولية فقد تم تغريم نحو 130 مغترب خرج للاحتفال.

وسادت الاحتفالات توترات واشتباكات بين الأنصار وعناصر الأمن الفرنسي الذين تدخلوا لتفريق المحتفلين بقوّة.

ووجد العديد من الأنصار أنفسهم محاصرين بطوق أمني شديد في باريس ومرسيليا، لكن رغم كل هذا لم يعد الأنصار أدراجهم وأصروا على عيش أجواء الفرحة ورفع العلم الوطني الذي رفرف عاليا.

وشهدت عواصم أوروبية عديدة أجواء احتفالية استثنائية في كل من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا انضم إليها المواطنون الأصليون للبلاد وتلاحموا مع المغتربين كما التقطوا صورا تذكارية تخلد المناسبة.

أجواء مماثلة عاشتها الجالية الجزائرية في تركيا خاصة بعد تسخير العديد من المؤثرين الافتراضيين صفحاتهم لمتابعة المقابلة بأحد المطاعم والاحتفال في اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن الأخرى، وكم كانت الفرحة كبيرة بعد إعلان الفوز، تفاعل معها كثير من الأتراك الذين رددوا عبارة “وان تو ثري فيفا لالجيري”.