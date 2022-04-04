احتفالات النوروز الملونة

يحتفل الشعب الاذربيجاني نهاية مارس من كل عام بعيد النوروزو هو عطلة لها تاريخ قديم ومن المعروف أنه أعز عطلة للشعب الأذربيجاني لكل أمة عطلة تم تحديدها عبر التاريخ وأصبحت تقليدًا. كما يقضي الشعب الأذربيجانية عطلات، بعضها أعياد رسمية وبعضها أعياد وطنية ودينية، من بين كل هذه الأعياد يعد نوروز واحد من الاعياد المفضلة لأمتنا وشعبنا وكل أذربيجاني، حيث يتميز عن سائر الإجازات لأنه عطلة الطبيعة والعلم.

في يوم العطلة، لاحظنا أن الليل والنهار متساويان، في هذه اللحظة يبدأ عيد النوروز ويحتفل به كعطلة، هذه العطلة مرتبطة بالطبيعة والكون ولها أساس علمي وفلكي، كانت هذه العطلة في قلوب شعبنا منذ آلاف السنين ولها جذور عميقة، لذلك يحتفل كل أذربيجاني بهذا العيد باعتباره عطلته الأصلية.

كان هناك وقت تم فيه حظر هذه العطلة لسبب ما، لكن في تلك العقود لم ينتبه شعبنا لهذا الحظر واحتفلوا بعطلتهم. يحتفل الجميع بهذه العطلة بغض النظر عن وضعهم المالي – أغنياء أو من الطبقة الوسطى أو فقراء جدًا.

خلال تلك السنوات عندما كانت هناك عقبات أمام إقامة هذا العيد الوطني كان لدى الجميع الشعير والبيض الملون والبيلاف (أكلة أذربيجانية مطبوخة من الارز) في منزلهم، على الأقل كان هذا هو الحال يمكن للجميع فعل ذلك، لكن من يستطيع أن يقوم بأكثر من ذلك كالحلويات مثل البقلاوة…، وأنواع حلويات أخرى … حتى لو استطاع أحد فعل أكثر من ذلك فسيكون من المستحيل ايجاد عائلة لا تحتقل بطقوس هذا العيد في تلك الأيام.

لذلك هذا هو عيد الأذربيجانيين قلب الشعب الأذربيجاني، لم يخلق أحد هذه العطلة بالطلب، كما أريد أن أقول إنه من الصعب إجبار الناس على الاحتفال بأي عطلة بالقوة أو بأمر. بالطبع حدث ذلك – أحيانًا لأغراض سياسية خاصة – واحتفل به الجميع، لكن الاختلاف في عيد النوروز هو أنه ليس له معنى سياسي ولا اقتصادي، هذه مجرد عطلة ربيعية عطلة تُمنح لنا بطبيعتها عطلة تأتي من أساس علمي فلكي.

تحتفل كل من الحكومة والمعارضة أولئك الذين يحبون بعضهم البعض والذين يعادون بعضهم البعض. لكن أروع نعمة في العيد أنه منذ العصور القديمة ينسى الناس كراهيتهم واستياءهم ويقضون على النزاعات.

لذلك هذا هو عيد الصداقة والتضامن والأخلاق الرفيعة. و عليه نحتفل بعيد نوروز كل عام باعتباره عطلة وطنية عظيمة وعطلة شخصية لكل شخص وهذه هي رغبة غالبية المواطنين الأذربيجانيين في التضامن الوطني والتضامن المدني والوحدة في بلدنا.

نصحنا أسلافنا بهذه الأهداف والأفكار العليا. منذ نشأتها دعت سماتها الناس دائمًا إلى الصداقة والتضامن والتفاهم المتبادل.

هذه العطلة هي عطلة الأحلام و التطلعات و الطموح حيث يحلم كل شخص أثناء الاحتفال بهذا العيد أن الربيع قادم رأس السنة قادم عطلة نوروز قادمة.

أريد أن يحقق الجميع أحلامهم ونواياهم في هذه العطلة، أتمنى أن يتحقق حلم كل شخص في العالم وكل مواطن أذربيجاني هذا العام. ولكن في الوقت نفسه لدينا جميعًا حلم على مستوى البلاد وعلى الصعيد الوطني. تهدف هذه الرغبة إلى تعزيز وتطوير استقلال دولة أذربيجان.

نحتفل بهذا العيد كدولة مستقلة كشعب حر كأمة شجاعة حررت أراضيها من الاحتلال الأرمني، لذلك فإن رغبتنا المشتركة أن تكون حريتنا الوطنية واستقلال دولتنا دائمة وأبدية، نعيش جميعًا مع هذه الأحلام وأنا متأكد من أننا سنحقق هذه الأحلام كل عام.