احتفالات الهالوين تخلف وفاة أكثر من 150 شخصا بسيُول

لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم في حادث تدافع وقع أثناء احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية، حسب ما اعلنته السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاته أنه قُتل 153 شخصاً وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء السبت.

وبينما حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أكدت السلطات سقوط قتلى.

وقد أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الحداد في البلاد بعد الواقعة، متعهداً بإجراءات لمنع تكرار حادث التدافع.

وأشارت السلطات إلى أن 19 مواطناً من إيران والصين وأوزبكستان والنرويج من بين الضحايا، كما أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.