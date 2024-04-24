-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورعود عبر 12 ولاية
رياضة

احتفالات كبيرة لأنصار “المولودية” بعد التأهل إلى نهائي كأس الجزائر (فيديو)

عمر سلامي
  • 283
  • 0
احتفالات كبيرة لأنصار “المولودية” بعد التأهل إلى نهائي كأس الجزائر (فيديو)
ح.م
جماهير مولودية الجزائر

احتقل أنصار في مولودية الجزائر سهرة الثلاثاء بتأهل فريقهم إلى نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز على شباب قسنطينة بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي، التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران.

وخرج أنصار مولودية الجزائر، إلى شوارع باب الواد، وفي عدة مناطق أخرى، للاحتفال بالتأهل إلى النهائي، ورددوا مختلف الأهازيج، وأطلقوا الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم، خاصة وأن النادي يستهدف الثنائية، بعد الابتعاد عن منصات التتويج في المواسم الماضية.

ولم يفوت أنصار “المولودية” في الخارج الفرصة، واحتفلوا بدورهم بالتأهل إلى النهائي.

ويواجه فريق مولودية الجزائر، الفائز من مباراة نصف النهائي التي ستجمع سهرة الأربعاء بداية من التاسعة بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

مقالات ذات صلة
نجم الكرة الإيطالية سابقا “فييري” يحلّ بِالجزائر

نجم الكرة الإيطالية سابقا “فييري” يحلّ بِالجزائر

الأنظار تتجه إلى أوكيدجة ونحو محاولة إقناعه بالعودة للخضر

الأنظار تتجه إلى أوكيدجة ونحو محاولة إقناعه بالعودة للخضر

بقرار يلتقي بسفيرة أمريكا بالجزائر

بقرار يلتقي بسفيرة أمريكا بالجزائر

أول قرار من “الكاف” بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

أول قرار من “الكاف” بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

هذا هو المدرّب الأعلى أجرا في “أورو” 2024

هذا هو المدرّب الأعلى أجرا في “أورو” 2024

بن ناصر مطلوب في الدوري السعودي

بن ناصر مطلوب في الدوري السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد