احتفالات كبيرة لأنصار “المولودية” بعد التأهل إلى نهائي كأس الجزائر (فيديو)

احتقل أنصار في مولودية الجزائر سهرة الثلاثاء بتأهل فريقهم إلى نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز على شباب قسنطينة بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي، التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران.

وخرج أنصار مولودية الجزائر، إلى شوارع باب الواد، وفي عدة مناطق أخرى، للاحتفال بالتأهل إلى النهائي، ورددوا مختلف الأهازيج، وأطلقوا الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم، خاصة وأن النادي يستهدف الثنائية، بعد الابتعاد عن منصات التتويج في المواسم الماضية.

إحتفالات كبيرة لأنصار المولودية بعد التأهل للنهائي بعد غياب دام 8 سنوات 🏆 pic.twitter.com/j2Qo1SmiMK — El Capitano⭐ (@spuerlilo) April 23, 2024

ولم يفوت أنصار “المولودية” في الخارج الفرصة، واحتفلوا بدورهم بالتأهل إلى النهائي.

احتفالات ضخمة لأنصار مولودية الجزائر في إيرلندا بعد التأهل إلى نهائي كأس الجزائر pic.twitter.com/OQUepj3jqo — El Capitano⭐ (@spuerlilo) April 24, 2024

ويواجه فريق مولودية الجزائر، الفائز من مباراة نصف النهائي التي ستجمع سهرة الأربعاء بداية من التاسعة بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.