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الجزائر

الرئيس تبون يشرف على الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير
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أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات على احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد،  أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، على افتتاح الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”.

الطبعة التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق” تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية كبار المسؤولين في الدولة و أعضاء من الحكومة و ممثلو جمعيات مهنية و مسؤولو مؤسسات عمومية و خاصة.

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