احتفالية تاريخية بصاحبة أعلى معدل في البكالوريا بالجزائر

موكب رسمي وشعبي طاف شوارع سوق أهراس

عاشت مدينة سوق أهراس، مساء السبت، أجواء احتفالات خرافية، خصصت لتكريم التلاميذ المتفوقين في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تتقدمهم نابغة الولاية “رونق زاني” والتي حطمت معدل النجاح الوطني في شهادة البكالوريا منذ الاستقلال، بعد حصولها على معدل 19.70 واحتلالها للمرتبة الأولى على الصعيد الوطني، ليخصص لها حفل استقبال خاص وتكريم مميز أشرفت على تنظيمه سلطات الولاية وشارك فيه كل سكان مدينة سوق أهراس، وبعض البلديات المجاورة.

حفل تكريم التلميذة “رونق زاني” كان حدثا تاريخيا بالنسبة للتلميذة وأفراد عائلتها ولولاية سوق أهراس، بعد أن تم التحضير له على مدار أيام الأسبوع الماضي من طرف السلطات المحلية لولاية سوق أهراس، وشاركها في ذلك عدد من المواطنين، وعديد الجمعيات والمنظمات التي ساهمت في إقامة حفل التكريم الخاص لنابغة الولاية والجزائر.

حفل التكريم الذي حضرته “الشروق اليومي”، كان بداية باستقبال التلميذة “رونق زاني”، ووالديها، عصر السبت بمقر المجلس الشعبي البلدي، أين وجدت في استقبالها عشرات المواطنين من النساء والرجال الذين تجمعوا في محيط مقر البلدية، وناشطين يحملون الراية الوطنية في المدخل الرئيسي للبلدية، أين خصصوا لها ممرا شرفيا، سارت وسطه “رونق” بخجل وحياء ممزوجين بنظرات الفخر والاعتزاز بنجاحها، لتصل بعدها إلى فناء البلدية أين كان في انتظارها فوج من الكشافة الإسلامية بلباسهم الرسمي، وعزفوا لها أنغام الأناشيد الوطنية، لتذرف التلميذة “رونق” دموع الفرحة بهذا المقام، وتدخل بعدها بهو مقر البلدية الذي تم تزيينه خصيصا لها بديكور امتزجت فيه الألوان والأنوار المضيئة، ليكون في مقام نجاحها المحقق، أين أحيطت بمسؤولي البلدية ورئيس الدائرة وعدد من المواطنين الذين باركوا لها نجاحها، وأغدقوا عليها التكريمات والهدايا والأدعية.

وعند حدود الساعة الخامسة من مساء السبت، بدأ الاحتفال الرسمي، بنقل التلميذة “رونق” على متن سيارة رباعية الدفع في موكب رسمي وشعبي، جاب مختلف شوارع مدينة سوق أهراس، المبتهجة بتألق ابنتها وتربعها على عرش الناجحين، الموكب الذي شاركت فيه عشرات السيارات من بينها سيارات الشرطة والدرك الوطني، تتقدمها فرقة من الخيالة التي قدمت عروضا في “الفنطازيا” على وقع دوي البارود وزغاريد النسوة، في احتفالات خرافية لم تشهدها ولاية سوق أهراس على مدار تاريخها أو على الأقل منذ الاحتفال بتتويج توفيق مخلوفي ابن المنطقة، بذهبية الألعاب الأولمبية في صائفة 2012، وهي الأجواء التي شقّت شوارع المدينة وكسرت روتين يوميات مواطنيها، الذين شاركوا في هذا الاحتفال، واصطفوا على جوانب الطرقات بكل أطيافهم وفئاتهم العُمرية، لتحية “النابغة رونق” والتصفيق لها، والهتاف باسمها في مشهد اقشعرت له الأبدان ودمعت له أعين الحاضرين، فخرا واعتزازا بفتاة في ربيع عمرها آمنت بقدراتها وأثبتت تميزها فكان النجاح والتكريم من نصيبها.

الخيار وقع على الذكاء الاصطناعي

الموكب الرسمي الذي طاف عبر شوارع مدينة سوق أهراس، انطلاقا من مقر المجلس الشعبي البلدي المتواجد بضاحية “سكانسكا” بحي محمد الشريف مساعدية وهو ابن الولاية أيضا على الطريق الوطني رقم 16، وصولا إلى مسرح الهواء الطلق، أين كان يتواجد التلاميذ المتفوقون في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، رفقة أوليائهم بالإضافة إلى جموع المواطنين المشاركين في هذه الاحتفالية الكبرى والتاريخية، كما كان والي ولاية سوق أهراس برفقة وفد من المسؤولين ينتظرون وصول موكب النابغة “رونق زاني”، ليتم تكريمها تكريما خاصا يليق بمقامها، وبمقام ثانوية صحراوي زغلامي ببلدية تاورة الحدودية والتي درست بها رونق مرحلة الثانوي في شعبة هندسة كهربائية، ليسطع نجمها وتصنع إحدى صفحات تاريخ ولاية سوق أهراس، قبل أن تختار كما أعلنت منذ يومين بقسنطينة خوض عالم الذكاء الاصطناعي كاختصاص جامعي.

الحفل الذي استمر إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بأناشيد وطنية وأخرى تمجد العلم وحتى نغمات وطنية من الراحلة وردة الجزائرية التي هي أيضا ابنة المنطقة، تم خلاله تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين على مستوى الولاية، بينما كان التكريم خاصا ومميزا للمتألقة والمتفوقة “رونق زاني” التي ظهرت بكل ثقة وسط حشود المهنئين والذين تسابقوا لتكريمها بمختلف الهدايا وعبارات الثناء والتقدير، في صور ابتهاج وتأثر لن تُمحى من ذاكرة كل من حضر مراسيم هذه الاحتفالية والتي لم يسبق لها مثيل بولاية سوق أهراس، وأعجزت رونق ووالديها حتى عن التعبير، فكانت الابتسامات والدموع والنظرات تقول: ألف شكر وموعدنا ووعدنا تألق آخر!