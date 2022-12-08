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رياضة

احتفال أمير قطر بفوز المنتخب المغربي.. كشف حقيقة الصور المتداولة

الشروق أونلاين
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احتفال أمير قطر بفوز المنتخب المغربي.. كشف حقيقة الصور المتداولة
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مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورتان على مواقع التواصل ادعى ناشروها أنها تُظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لحظة حماس بعد تأهل المغرب إلى ربع النهائي في سابقة عربية بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 الثلاثاء. 

يظهر في الصورة أمير قطر متحمساً ومبتهجاً. وجاء في التعليقات المرافقة “صور متداولة لأمير قطر وابنته يحتفلان بفوز المغرب”، حاصدة مئات المشاركات على فيسبوك وتويتر.

وهذه المرة الثالثة التي تودع فيها إسبانيا ثمن النهائي في 8 مناسبات، والمرة الأولى التي تخسر أمام منتخب غير أوروبي.

ما حقيقة الصور؟

صحيح أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تابع من أرض الملعب مباراة المغرب وإسبانيا الثلاثاء واحتفل بتأهل الفريق العربيّ، إلا أن الصور المتداولة قديمة.

فقد نشرت وكالة “غيتي” صورتي الأمير القطري في 25 نوفمبر، مشيرة إلى أنه كان يشاهد مباراة منتخب بلاده المضيف الذي مُني بخسارة ثانية توالياً أمام السنغال 1-3، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: فرانس برس

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