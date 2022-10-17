احتفال جمهورية أذربيجان بالذكرى الحادية والثلاثين لاستعادة استقلالها

جمهورية أذربيجان الحديثة هي خليفة جمهورية أذربيجان الديمقراطية (1918) في 18 أكتوبر 1991، استعاد الشعب الأذربيجاني استقلاله وتم اعتماد القانون الدستوري “حول استقلال دولة جمهورية أذربيجان”.

أود أن أذكر أنه في 28 ماي 1918، أعلن المجلس القومي لجمهورية أذربيجان الديمقراطية للعالم استقلال أذربيجان بالتوقيع على إعلان الاستقلال ومواصلة تقاليد إقامة الدولة لشعبنا منذ قرون.

في غضون فترة قصيرة من الزمن، تم إنشاء أول برلمان وحكومة لأذربيجان، وإنشاءُ سِمات الدولة، وتحديد الحدود، واتخذت تدابير مهمة في مجال بناء الدولة.

اتخذت خطوات مهمة في اتجاه الاعتراف بجمهورية أذربيجان كموضوع لنظام العلاقات الدولية وحماية المصالح الوطنية على المستوى الدبلوماسي. لعبت القوانين التي اعتمدها البرلمان الأذربيجاني المنشأ حديثًا دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقلال الوطني، وضمان التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، وإرساء المبادئ الديمقراطية.

كان لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التي استمرت 23 شهرًا فقط، تأثيرٌ كبير على تشكيل التقاليد الديمقراطية في الشرق الإسلامي.

يصادف 18 أكتوبر 2022 الذكرى الحادية والثلاثين لاستعادة استقلال جمهورية أذربيجان. للمرة الثانية منذ عام 1991، يحتفل الشعب الأذربيجاني بهذا العيد بطريقة مختلفة تمامًا، كدولة منتصرة استعادت وحدة أراضيها. من وجهة النظر هذه، مر تاريخ دولتنا بمراحل مهمة بشكل استثنائي وعلى وجه الخصوص من المهم للغاية تحديد طبيعة ومستوى تحقيق الاستقلال واستعادته بدقة اكبر.

وفقًا للمادة 94، الجزء الأول، البند 1 من دستور جمهورية أذربيجان، أعلن المجلس القومي لجمهورية أذربيجان استقلال جمهورية أذربيجان في 28 ماي 1918.

تقوم أذربيجان حاليا بأعمال بناء واسعة النطاق على حساب مواردها الخاصة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني. بدأت أذربيجان بالفعل عملية إعادة النازحين السابقين إلى أراضيهم الأصلية. وقد بدأ بالفعل تطبيق ما يسمى ببرنامج “العودة الكبرى”.

نتيجة للانتصار في حرب كاراباغ الثانية، حررت أذربيجان أراضيها من الاحتلال الأرمني قبل عامين. أنهت بلادنا نزاع كاراباغ الذي دام 30 عامًا. أعادت أذربيجان العدالة وتكفلت بتنفيذ 4 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في عام 1993، تطالب بالانسحاب غير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

خلال ما يقارب من 30 عامًا من الاحتلال من قبل أرمينيا، تم تدمير مدننا وقرانا ومعالمنا الثقافية والدينية والمساجد عن عمد وإهانتها ونهبها. حتى المساجد كانت تُستخدم إسطبلاتٍ لحفظ الحيوانات.

ومع ذلك، على الرغم من تسوية نزاع كاراباغ، تواصل أرمينيا ارتكاب استفزازات على الحدود، وآخرها كان في سبتمبر 2022. اضطرت القوات المسلحة الأذربيجانية إلى شن عملية هجوم مضاد حاسمة لمنع الاستفزاز العسكري لأرمينيا.

على الرغم من معاناة أكثر من مليون أذربيجاني على مدى 30 عامًا، والوحشية غير المسبوقة، وتدمير مئات مدننا وقرانا نتيجة التطهير العرقي الذي ارتكبته أرمينيا، اقترحت أذربيجان على أرمينيا توقيع اتفاق سلام على أساس من الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي الطرف الآخر.

لقد حولت مشاريع البنية التحتية للنقل واسعة النطاق التي نفذها فخامة الرئيس الأذربيجاني القائد العام السيد إلهام علييف، بلدنا إلى أحد أهم مراكز النقل والخدمات اللوجستية الدولية. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، زاد العبور عبر أراضي أذربيجان بنحو 65 في المائة.

تقدِّم أذربيجان مساهماتٍ مهمة في تطوير ممرات النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. تعمل أذربيجان بنشاط على تعزيز إنشاء ممر زنجازور، والذي سيشكل جزءًا مهمًّا من الممر الأوسط.

منذ عام 2019، تترأس أذربيجان حركة عدم الانحياز، وهي أكبر هيكل دولي بعد الأمم المتحدة، بناءً على القرار الإجماعي للدول الأعضاء. تم تمديد رئاسة أذربيجان لمدة عام آخر، حتى نهاية عام 2023، بناءً على قرار بالإجماع.

تبذل بلادُنا جهودا كبيرة لتعزيز التضامن في إطار حركة عدم الانحياز، لزيادة الوزن السياسي والنفوذ العالمي لهذه الحركة. تعمل أذربيجان بنشاط على الترويج لفكرة إنشاء الحركة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الشبكة البرلمانية ومنظمة الشباب لحركة عدم الانحياز، التي أُنشِئت بمبادرة من أذربيجان.

حاليا، أذربيجان تتطور بثقة، ويجري تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. الوضع الاقتصادي العام إيجابي للغاية وينعكس ذلك في الأرقام والإحصائيات.

نما اقتصادنا بنسبة 2.4 في المائة في ستة أشهر من هذا العام 2022، ونما قطاعنا غير النفطي بنسبة 3.2 في المائة. المؤشر الأكثر تشجيعًا هو الصناعة غير النفطية. الزيادة هنا 15.7 بالمائة. وهذا يدل على أن سياسة التصنيع الخاصة بنا في السنوات الأخيرة قد أسفرت عن نتائج جيدة. يتقدم القطاع غير النفطي في صناعتنا بوتيرة قياسية. يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهكذا، نمت صناعتنا غير النفطية بنسبة 15.7 في المائة في ستة أشهر.

تم تحقيق مؤشر قياسي في الزراعة. زادت الزراعة بنسبة 13 في المائة في ستة أشهر من هذا العام، ولاسيما العمل الجاد الذي تم القيام به في مجال البستنة. زاد إنتاج المحاصيل بنسبة 25 في المائة. أي أن الاستثمارات والإصلاحات التي تم إجراؤها والإعانات المقدمة والنهج العلمي للزراعة تؤتي ثمارها. أنا متأكد من أن الزراعة ستتطور بشكل مستدام في السنوات القادمة، وبالتالي ستعمل على زيادة العمالة والصادرات الزراعية.

كما زاد حجم التداول التجاري لدينا كثيرًا أكثر من 20 في المائة. زادت صادراتنا غير النفطية بنسبة 15 بالمائة. تم استثمار أكثر من 6 مليارات دولار في اقتصاد البلاد في ستة أشهر. معظم هذا الاستثمار في القطاع غير النفطي. التضخم 2.5 في المئة فقط. زاد دخل السكان بنسبة 6.6 في المئة.

إن رفاهية المواطنين الأذربيجانيين ومستوى معيشتهم دائمًا في مركز الاهتمام.