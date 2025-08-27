رفع احتكار “نفطال” لاستيراد زيوت المحركات.. رئاسة الجمهورية تُفند

فندت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة ما نشرته صحيفة خاصة صادرة باللغة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 27 أوت 2025 بخصوص رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت المحركات.

وأفادت المديرية العامة، بأن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود “نفطال” تبقى الجهة الرسمية الحصرية المكلفة بعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات.

وشددت على أن القرار الذي اُتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 07 ماي 2025 ما يزال ساري المفعول ولم يخضع لأي مراجعة.