-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية..هكذا علق حكار!

الشروق أونلاين
  • 32
  • 0
احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية..هكذا علق حكار!

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الاثنين، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية تغطي ما يعادل 150 سنة من الاستهلاك بمستواه الحالي.

واعتبر حكار الذي نزل ضيفا على حصة “ساعة اقتصاد” التي يبثها التلفزيون الجزائري، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية معتبرة جدا ولا تعني فقط الغاز الصخري بل هناك أخرى تتطلب تكنولوجيات حديثة.

وعاد حكار إلى قضية استهلاك البترول العالمي، مؤكدا أن الاستهلاك العالمي لم يرجع إلى مستواه الطبيعي قبل جائحة كورونا.

وأشار المتحدث أن سعر البرميل الواحد من البترول الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 70 و80 دولار هو سعر عادل في الوقت الحالي بالنسبة للمستهلك والمنتج على حد سواء.

واعتبر ان الجزائر في الوقت الحالي تقوم بدور فعال في منظمة أوبك وتلعب دورا رئيسا في الإبقاء على استقرار سعر البترول في السوق العالمية لذلك لا تفكر في الانسحاب من منظمة اوبك.

مقالات ذات صلة
دروس الدعم بوابة نحو الخصخصة وضرب لمجانية التعليم

دروس الدعم بوابة نحو الخصخصة وضرب لمجانية التعليم

الإعدام لقاتلي صديقهما بسب خلاف في الوادي

الإعدام لقاتلي صديقهما بسب خلاف في الوادي

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

لعمامرة يستقبل وزير الدولة الألماني

لعمامرة يستقبل وزير الدولة الألماني

المولد ليس أكلا وشربا ومفرقعات

المولد ليس أكلا وشربا ومفرقعات

تحدي القراءة العربي: مشاركة قياسية للجزائر في الطبعة الخامسة

تحدي القراءة العربي: مشاركة قياسية للجزائر في الطبعة الخامسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد