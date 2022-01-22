احذروا.. اختبارات كورونا الذاتية غير مضمونة

رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية لـ"الشروق":

أكّد ميزي أوعلاوة ياسين، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية في تصريح للشروق بأنّ تحاليل تشخيص الإصابة بكوفيد 19 الحالية محصورة أساسا في تحليلين هما اختبار المضادات الجينية التي يجب إجراؤها في الأيام الخمسة الأولى من ظهور الأعراض وتحليل البوليميراز المتسلسل “بي سي آر” الذي تبقى نتائجه إيجابية خلال 21 يوما من ظهور الأعراض، وحذّر من اللجوء إلى تحليل الدّم “السيرولوجي” الذي يعتبر غير فعال حاليا في الكشف عن الإصابة، لأننا في السنة الثانية من وباء كوفيد19، وبالتالي فإن كل من سبق له الإصابة ستظهر تحاليله ايجابية، كما أنّ كل الأشخاص الملقحين ستظهر نتائجهم ايجابية أيضا، واستند المتحدث في ذلك إلى تجارب الموجات السابقة التي أثبتت أن النتائج تفتقد للمصداقية ولا يمكن أن نحدد العدوى بناء على نسبة مضادات الأجسام.

ودعا ممثل مخابر التحاليل الطبية إلى المسارعة في إجراء الكشف، لأن متحور كورونا “أوميكرون” سريع العدوى بشكل قياسي لتفادى تعريض الآخرين للعدوى وذلك بمجرد الشعور بالأعراض وسيلان الأنف أو آلام في الحنجرة مع العزل وعدم الخروج من دون سبب إلا للضرورة وفق إجراءات وقاية صارمة، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد، إلى حين التأكد بأن الإصابة ليست نزلة برد أو زكام أو أنفلونزا موسمية.

وبخصوص المعلومات المتداولة بشأن وجود مغالطات في نتائج التحاليل جراء الكواشف “المغشوشة” أو غير الصالحة، أفاد ميزي بأنّ هذه الكواشف تعد، علميا، أقل فعالية مع المتحوّر “أميكرون” فـ”الفعالية مع بقية المتحوّرات كانت في حدود 60 بالمائة، الآن تراجعت عن ذلك، لهذا نؤكد ونصر على إجراء التحليل في الخمسة أيام الأولى أين تكون الشحنة الفيروسية عالية للعثور عليها والكشف عنها”.

واستطرد المختص قائلا “رغم ان الفعالية تراجعت، الاّ أنها لاتزال كافية للتشخيص، وأكيد أن الأطباء عندما تكون النتيجة سلبية والأعراض موجودة يوجهون مرضاهم نحو اختبار “بي سي ار” وهي حالات قليلة وقد لا حظنا من خلال تحاليل المخابر أن أزيد من 90 بالمائة من الحالات التي تحمل الأعراض وتجري الفحص المضاد للجينات في 5 أيام الأولى للإصابة تكون نتائجها إيجابية ومنه فإن نجاعة الفحص كافية حتى وإن تراجعت مع “أوميكرون”.

وشكك المختص في نتائج الفحص الذاتي الذي راج في الآونة الاخيرة بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصيدليات، حيث قال “بالنسبة لاختبار الكشف الذاتي نحن كمهنيين لا ننصح بهذا النوع من الكشف، لأنه يتطلب أن يتقن الشخص أخذ العينة، حيث يستوجب الأمر أن تدخل الدعامة أو عمود الاختبار 10 سنتيمتر في الأنف ولا يمكن أن يقوم به وحده أو يقوم به الأهل لذويهم، وبالتالي عندما لا تتم العملية بالشكل المطلوب فإن النتيجة لا تكون حقيقية وذات مصداقية وقد تغلّطنا” .

وأضاف ميزي بأن الوضع في هذه الموجة الرابعة مختلف عن الموجات السابقة، وكل المخابر تتوفر على هذه التحليلات والكواشف، لذا فالأولى إجراؤها على مستواها، ملحا على أهمية مراعاة النتيجة والجودة قبل الاهتمام بالسعر.

وأكد ميزي أوعلاوة ياسين أنّ الأسعار حاليا تتراوح بين 2000دج-2500دج لتحاليل المضادات الجينية، وهي أسعار معقولة بالنظر إلى تكلفة الفحص وما يتطلبه من إجراءات وقائية وتعقيم وحماية بين كل مريض وآخر حماية للمرضى والذين يقصدون المخابر، فالوقاية لها سعر وثمن، يقول المتحدث.

وحذر المختص من الإعلانات المنشورة على الانترنيت وصفحات مواقع التواصل التي تعرض أسعارا منخفضة جدا، حيث تقتني أحيانا في إطار عشوائي غير خاضع للرقابة، ما قد ينعكس سلبا على النتيجة الحقيقية وبالتالي تعريض حياة المعني إلى الخطر في كلتا الحالتين سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، فالسعر المنخفض يعرّض حياة المرضى للخطر ويعرض المهنة للمنافسة غير الشريفة.

أمّا سعر الـ”بي سي آر” فيتراوح بين 6000دج-8000دج وهي متوفرة بكميات كافية في إطار سياسة العرض والطلب، حسب تصريحات ميزي، فسعر المنتج تراجع في أسواق الجملة، كما أنّ أسعار الأجهزة أيضا تراجعت وهو ما انعكس على تراجع السعر من 15000 دج إلى 6000 دج، بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.

وأشار المتحدث إلى إجراء مصالح الضمان الاجتماعي الذي يعوّض 5 آلاف دج في تحليل “بي سي ار” ونحو 2000 دج في المضاد الجيني ولا تزال سارية المفعول إلى غاية الآن، أشار إلى أن اغلب المرضى يطلبون الفاتورة لتبرير التحليل والحصول على التعويض، أمر لا يمكن حسبه في حال إجراء التحليل الذاتي أو إجرائه في بعض الصيدليات، وبالتالي يخسر المصاب تعويض مصالح الضمان الاجتماعي.