احذروا التسمّمات من أكل “الشّوارع” والأعراس صيفا

مصالح الاستعجالات تستقبل العشرات من المصابين

يُحذّر المختصّون في التغذية من ظاهرة “أكل الشوارع” صيفا، لأنها أكبر مُتسبّب للتسمّمات الغذائيّة والتي تكون مُميتة أحيانا، خاصة لكبار السّن وأصحاب المناعة الضعيفة. وتزيد الخطورة على شواطئ البحر وخلال رحلات الاستجمام الجماعية والعائليّة، وخصوصا في تجمّعات الأعراس والأفراح.

تستقبل المستشفيات خلال فصل الصيف عشرات حالات التسمم لمواطنين، تناولوا وجبات طعام خارج المنازل وفي الأعراس، وبعض هذه الحالات يتوفى أصحابها بسبب خطورة وضعيتهم الصحية.

ورغم الرقابة الصارمة التي يفرضها أعوان وزارة التجارة المختصون في مراقبة النوعية، خاصة صيفا، ومع خرجاتهم المُتكرّرة لمختلف محلات بيع الأكل السريع وحتى لقاعات الحفلات، ومع ذلك لا يتوانى بعض التجار وأصحاب الأعراس في إهمال نظافة وتخزين بضاعتهم سريعة التلف.

والخطر الأكبر، يكمن خصوصا في محلات بيع الوجبات السريعة، خاصة التي تبيع مختلف أنواع اللحوم ومنتجات الأجبان.

وفي هذا الصدد، أخبرنا أحد المواطنين والذي كان يشتري “ساندويش شاورما” مساء، بأنه سمع صاحب المحلّ يسأل عاملا في المحل عن كمية الشاورما المُتبقية، فأجابه العامل بقي قنطار..!! فأكيد هذه الكمية الكبيرة لن يرميها صاحبها، بل ستُخبّأ في المبردات لاستعمالها في اليوم الموالي، رغم ما تحويه هذه الأكلة الخفيفة من منتجات سريعة التلف.

كبار السّن والصغار أكثر المُتسمّمين

وأخبرنا في هذا الشأن، الطبيب العام بمصلحة الاستعجالات بمستشفى قالمة، عبد الرحمان توايمية، بأن مصلحة الاستعجالات تستقبل وبصفة شبه يومية خلال الصائفة، عشرات حالات التسمم لمواطنين من مختلف الأعمار، وغالبيتهم تناولوا طعاما خارج المنزل، وآخرون تسمموا في حفلات الزفاف أو خلال رحلات الاستجمام على الشواطئ.

ومن أبرز المواد الاستهلاكية التي تسبب تسممات خطيرة، يذكر توايمية، هي مادة المايونيز والتي تعتبر مادة أساسية في مختلف أنواع الـ”ساندوتشات” والسلطات، وهذه المادة بحسب ما وصفها محدثنا، تعتبر “جنة للبكتيريا” أو أرضا خصبة لها، لأنّها تحتوي على أحماض دهنية وكولسترول وسكريات وبروتينات.. والتي تتفاعل سريعا مع الحرارة متحولة إلى بيئة مثالية للجراثيم، ناهيك عن ضرره لمرضى القلب والكولسترول.

وثاني مادة مضرة للصحة خاصة صيفا، هي صلصة الطماطم والتي نجدها كثيرا في مختلف أنواع البيتزا، وهذه المادة الاستهلاكية يحضر منها أصحاب المطاعم كميات كبيرة ويتركونها في المطابخ الساخنة، متسببين في فسادها السريع.

وتعتبر الأعراس بحسب توايمية، من أهم عوامل التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بسبب التحضير المبكر للطعام لدى بعض العائلات وتركه خارج المبردات ليلة كاملة، خاصة في المناطق الساخنة.

أطعمة تسبّب جفاف الجسم صيفا

ومن جهة أخرى، وبحسب المختصة في التغذية، سهام دحماني، فبعض الأطعمة التي نتناولها صيفا، تتسبّب في أعراض مزعجة للشخص وتزيد من حرارة جسمه وتؤثر على عمل جهاز المناعة لديه، ومنها التوابل التي ترفع حرارة الجسم وتصيبه بالجفاف.

وأيضا المشروبات الساخنة، ومنها قهوة الصباح التي نبدأ بها يومنا، وعنها تقول المختصة في تصريح لـ”الشروق”، بأن القهوة الساخنة حتى ولو أشعرتنا بالنشاط صباحا، لكنها ترفع درجة حرارة الجسم صيفا، أما تناول منتجات الألبان في الجو الحار مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب، فتسبّب عسر الهضم.

وتنصح المختصة، بتجنّب الأطعمة الدهنية والمقلية صيفا وتعويضها بالطعام الناضج على “البخار”، لأنه أفضل للصّحة، لأن الدهون خطيرة.