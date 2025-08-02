احذروا.. تسممات الدجاج “الروتي” قد تسبب الوفاة

رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك لـ" الشروق":

مع زيادة الطلب، خلال عطلة الصيف، على الدجاج “الروتي”، أصبح أصحاب المطاعم، خاصة في كبريات المدن، يتنافسون على سد الطلبات المتزايدة من طرف الزبائن والمصطافين، هذه الزيادة في توفير الدجاج، خلقت نوعا من الفوضى وتجاوزات في شروط النظافة، إضافة إلى لجوء هذه المطاعم ومحلات “الفاست فود”، إلى خلط الدجاج المطبوخ بالنيئ في عملية الطهي ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.

وأكد البروفسور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، في تصريح لـ” الشروق”، أن تعليق الدجاج النيئ في الشواية فوق المطبوخ، تصرف خطير يسبب تسممات غذائية قاتلة، ويمكن أن يؤدي إلى الموت، موضحا أن التسمم الغذائي ينتج عن بكتيريا خطيرة مثل “لسالمونيلا” و”الكامبيلوباكتر” التي قد تكون موجودة في الدجاج النيئ، فإذا لامس أو لامست عصائره الدجاج المطبوخ، فإن هذه البكتريا تنتقل إلى المستهلك.

وقال يوسفي: “يجب على المطاعم عزل الدجاج المطبوخ عن الدجاج النيئ لمنع التسممات الغذائية”، موضحا أن تطبيق هذه الإجراءات البسيطة يقلل بشكل كبير من خطر التلوث البكتيري ويحافظ على سلامة الزبائن.

وأفاد بأن أعراض التسمم تظهر عادة في غضون ساعات وتتمثل في الغثيان والقيء والإسهال الشديد وآلام البطن، والحمى، وفي حالة نادرة، يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى مضاعفات خطيرة خاصة عند الأطفال، وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

ونصح المتحدث باستخدام أواني وأدوات خاصة كتخصيص لوح تقطيع الدجاج على أن يكون عزل تماما عن الدجاج النيئ، كما يجب حسبه، تخزين الدجاج غير المطبوخ في أماكن منفصلة في الثلاجة عن الدجاج”الروتي”، على أن يوضع هذا الأخير في الرفوف العلوية.

وأشار البروفسور يوسفي، إلى أن الأيدي تلعب دورا خطيرا في نقل البكتريا من جلد الدجاج النيئ إلى المستهلك، وهذا عند لمس الدجاج المطبوخ، دون غسل جيد بالصابون، مؤكدا أن انتشار أمراض البكتيريا المسببة للتسمم تهدد أيضا العاملين في هذه المطاعم وليس المستهلكين والزبائن فقط.