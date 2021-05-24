احصل على التلقيح وقل للآخرين.. شعار حملة التلقيح الجديدة ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة شعارا جديدا لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا وهذا بالتزامن مع تعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضية بتكثيف هذه العملية.

واختارت الوزارة شعار “احصل على التلقيح وقل للآخرين”، داعية المواطنين إلى التوجه نحو الهياكل الصحية الجوارية من أجل أخذ جرعات اللقاح.

وأكد بيان للوزارة أن الأولوية ستكون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وذًكرت الجهة الوصية المواطنين بأنه يمكن التسجيل عبر المنصة الرقمية لأخذ اللقاح: https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac/select_lang_form/