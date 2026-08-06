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الجزائر

“احمِ نفسك وعائلتك”.. الأمن الوطني يحذّر من الجرائم الإلكترونية

الشروق أونلاين
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“احمِ نفسك وعائلتك”.. الأمن الوطني يحذّر من الجرائم الإلكترونية

حذّر الأمن الوطني من تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية، ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام الإنترنت، حفاظا على بياناتهم الشخصية وحساباتهم الإلكترونية.

ومساء الأربعاء، أطلقت الشرطة الجزائرية منشورا توعويا حمل شعار “احمِ نفسك وعائلتك”، نبهت من خلاله إلى أبرز الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها مستخدمو الفضاء الرقمي، والمتمثلة في الاحتيال، الاختراق، سرقة الحسابات، والابتزاز.

كما وضعت الرقم الأخضر 1548 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وطلب المساعدة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني والحد من مختلف أشكال الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.

ويأتي هذا التحذير ضمن الحملات التحسيسية التي تطلقها المديرية العامة للأمن الوطني لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وحث المواطنين على التحلي باليقظة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

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