“احنا جيرانك يا أم الدنيا”.. مقطع يدمي القلب لفلسطينية تستنجد بمصر

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا يدمي القلب لشابة فلسطينية تعدد جرائم جيش الاحتلال في غزة وتستنجد بأم الدنيا.

تظهر الشابة الفلسطينية في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، وهي تبكي بحرقة وتصرخ بأعلى صوتها: “احنا وين احنا.. الأطفال تتقطع أشلاء.. مدن بتتهد في غزة على الناس.. طول الليل شغالين.. أطفال شيوخ بيقتلو.. نساء حوامل بتجهض بيموتو هن وأولادهن”.

وأضافت: “انتو مين انتو؟.. احنا جيرانكم احنا جنبكم احنا جيرانك يا مصر احنا جيرانك يا ام الدنيا وينك يا مصر وينك يا ام الدنيا”.

ونشر نشطاء آخرون تكملة للفيديو حيث أعربت السيدة عن غضبها وكرهها لكلمة الحب، لافتة أنهم يريدون الفعل، حيث قالت: “كرهت كلمة حب.. بدي الشعوب تثور مثل ما عملتو الربيع العربي.. اتحركو على الأبواب اتحركو على الحدود.. احنا محتاجينكم”.

وأضافت: “احنا محتاجينكم في غزة.. غزة تباد.. احنا محتاجين الجيوش العربية تتحرك.. احنا لحالنا.. ثوروا.. 75 سنة وانتم بتحبونا.. العشق الأسود هذا.. لو كنا جوار دول غير مسلمة لانقذونا افضل منكم يا عرب”.