اختبارات أولى لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمرسى

أطلق مجمع “سوناطراك” الاختبارات الأولى لتشغيل محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى (شرق الجزائر العاصمة)، حسبما أفاد به، السبت، بيان للشركة التي تشرف على إنجاز هذا المشروع.

وجرى ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قام بها الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، للمحطة أين أشرف على انطلاق الاختبارات الأولية للنجاعة والتشغيل الأولي لهذه المحطة بإنتاج يصل إلى 12 ألف متر مكعب يوميا في مرحلته الأولى، على أن يصل إنتاج المحطة إلى طاقته القصوى بعد دخولها الخدمة النهائية إلى 60 ألف متر مكعب، يضيف ذات المصدر.

ويندرج إنجاز هذه المشروع المسند لمجمع سوناطراك ضمن تنفيذ البرنامج الاستعجالي الرامي لمواجهة أزمة شح المياه، حيث ستساهم هذه المحطة في رفع وتعزيز قدرات التزويد والتوزيع للماء الصالح للشرب لفائدة سكان الجزائر العاصمة.

ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر بالمرسى أحد المشاريع “الاستراتيجية والحيوية” للبلاد التي تشرف على إنجازها فروع سوناطراك، وعلى رأسها الشركة الجزائرية للطاقة، حسب البيان الذي أكد سعي سوناطراك من خلال دعم المحتوى المحلي إلى “وضع اللبنات الصلبة لتحقيق استراتيجية صناعية حقيقية خاصة بتحلية مياه البحر في الجزائر”.