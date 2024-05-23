-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اختبارات استدراكية لتلاميذ جميع المراحل التعليمية بين 23 و27 جوان

الشروق أونلاين
  • 122
  • 0
اختبارات استدراكية لتلاميذ جميع المراحل التعليمية بين 23 و27 جوان
أرشيف
وزارة التربية

حددت وزارة التربية الوطنية تواريخ اجراء الاختبارات الاستدراكية لتلاميذ جميع المراحل التعليمية، بين 23 و27 جوان.

حيث ستجرى هذه الاختبارات الاستدراكية لتلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، يومي 23 و24 جوان المقبل.

فيما حددت تواريخ إجرائها بالنسبة لتلاميذ الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط يومي 26 و 27 جوان. في حين حدّدت للسنوات الأولى والثانية من التعليم الثانوي يومي 23 و24  جوان.

على أن تعلن نتائج الاختبارات، الموجّهة للحاصلين على معدل يتراوح بين 4.5 و4.99 من 10 في الابتدائي، وبين 9 و9.99 من 20 في المتوسط والثانوي، يوم 27 جوان.

وتنظم الاختبارات الاستدراكية في المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل بالنسبة، لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

غير أنها تجرى في مادتين فقط، من بين المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل، بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

ويستثنى من اجتياز الاختبارات التلاميذ المقبلون على امتحاني شهادة البكالوريا، وشهادة نهاية التعليم المتوسط، تضيف الوزارة.

مقالات ذات صلة
21 جريحا في حادث انقلاب حافلة بالنعامة

21 جريحا في حادث انقلاب حافلة بالنعامة

تعليمات صارمة للرئيس تبون.. كل الرّاحة للحجاج الجزائريين

تعليمات صارمة للرئيس تبون.. كل الرّاحة للحجاج الجزائريين

الجنائية الدولية

الجنائية الدولية

20 لجنة فرعية متخصصة لمحاربة السرطان في الجزائر

20 لجنة فرعية متخصصة لمحاربة السرطان في الجزائر

ظهور الملاريا.. وزارة الصحة تدعو إلى تفعيل اليقظة

ظهور الملاريا.. وزارة الصحة تدعو إلى تفعيل اليقظة

حملات تحسيسية ضد عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية

حملات تحسيسية ضد عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد