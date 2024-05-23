اختبارات استدراكية لتلاميذ جميع المراحل التعليمية بين 23 و27 جوان

حددت وزارة التربية الوطنية تواريخ اجراء الاختبارات الاستدراكية لتلاميذ جميع المراحل التعليمية، بين 23 و27 جوان.

حيث ستجرى هذه الاختبارات الاستدراكية لتلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، يومي 23 و24 جوان المقبل.

فيما حددت تواريخ إجرائها بالنسبة لتلاميذ الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط يومي 26 و 27 جوان. في حين حدّدت للسنوات الأولى والثانية من التعليم الثانوي يومي 23 و24 جوان.

على أن تعلن نتائج الاختبارات، الموجّهة للحاصلين على معدل يتراوح بين 4.5 و4.99 من 10 في الابتدائي، وبين 9 و9.99 من 20 في المتوسط والثانوي، يوم 27 جوان.

وتنظم الاختبارات الاستدراكية في المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل بالنسبة، لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

غير أنها تجرى في مادتين فقط، من بين المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل، بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

ويستثنى من اجتياز الاختبارات التلاميذ المقبلون على امتحاني شهادة البكالوريا، وشهادة نهاية التعليم المتوسط، تضيف الوزارة.