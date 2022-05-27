اختبارات استدراكية نهاية جوان لإنقاذ التلاميذ

في فترة مغلقة لا تتجاوز يومين

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الاختبارات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الراسبين، لأجل منحهم فرصة ثانية وأخيرة للانتقال إلى القسم الأعلى، باستثناء تلاميذ الثالثة ثانوي الذين يبقى انتقالهم إلى الجامعة مرتبطا بالنجاح في شهادة البكالوريا. إذ تقرر برمجتها في فترة مغلقة، عقب الانتهاء من برمجة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لهذه الدورة.

وأوضح جدول توضيحي، تحوز “الشروق” نسخة منه، موجه لمصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، بأنه تقرر الشروع في برمجة الاختبارات الاستدراكية لتلاميذ الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي يومي الـ19 و20 جوان المقبل، إذ سيستثنى من العملية تلاميذ الأولى، على اعتبار أن انتقالهم إلى قسم السنة الثانية يتم آليا.

وبخصوص الطور المتوسط، فقد تم الاتفاق على برمجة الاختبارات الاستدراكية، لفائدة تلاميذ الأولى والثانية والثالثة يومي الـ27 و28 جوان، على أن يتم تنظيم الاختبارات الاستدراكية لفائدة تلاميذ الأولى والثانية ثانوي يومي الـ19 و20 منه، في حين تقرر عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 22 و23 جوان، لتعقد مجالس القبول والتوجيه إلى الأولى ثانوي ابتداء من تاريخ الـ7 جويلية القادم.

وتجدر الإشارة أن كافة المؤسسات التربوية قد اختتمت اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، والتي تم برمجتها أيضا في فترة مغلقة بسبب ضيق الوقت، في حين سيتم فتح المدارس أمام التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و”البكالوريا” للمراجعة، شريطة أن يكون تأطيرهم من قبل مشرفي التربية بحضور مديري المؤسسات التعليمية ومستشاري التربية، تطبيقا لتعليمات وزير التربية الذي ألح على أهمية ضبط وتأطير العملية لتفادي حدوث أي انزلاقات.