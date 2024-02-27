اختبارات الفصل الثاني.. هذا ما أمر به وزير التربية

أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، مديري التربية بالسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني.

ووجه الوزير تعليمات إلى مديري التربية باستغلال اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج يوم الخميس 21 مارس 2024، لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية،.

كما أكد بلعابد على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية، في كل الأوقات، والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية.

وجاءت أوامر بلعابد خلال ترؤسه، ندوة وطنية، تضمّن جدول أعمالها تحضير الملتقى الوطني حول “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”، بالإضافة إلى إسداء التعليمات والتوجيهات الواجب التقيّد بها في متابعة مختلف العمليات البيداغوجية وتلك المتعلقة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية.

وفي إطار التحول الرقمي الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، كمقاربة للتسيير الإداري والبيداغوجي وتحسين الخدمة العمومية، أمر الوزير مديري التربية بالتحضير الجيد للملتقى الوطني المزمع عقده يومي 08 و09 مارس 2024 حول هذا الموضوع.

وأوضح أن ذلك يكون من خلال الحصر الدقيق لكل المعطيات المتعلقة بالعمليات التي تمت رقمنتها والتي ستكون محل مناقشات خلال الجلسات التي ستنظم لهذا الغرض لتقييمها وإدخال التحسينات ومعالجة النقائص إن وجدت.