اختبارات “شبه موحدة” لجميع الرتب في مسابقات الترقية بالتربية

برمجة 3 مواد في اليوم

أفرجت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن جداول سير الاختبارات المهنية الداخلية للترقية إلى الرتب العليا بعنوان سنة 2023، والتي ستجرى يوم 10 جويلية الداخل، إذ سيتم اختبار المترشحين في ثلاث مواد في اليوم بحجم ساعي أقصاه أربع ساعات.

ولأجل الالتحاق بالتكوين المتخصص في سلك مديري المدارس الابتدائية، ورد في جدول سير الاختبارات المهنية الداخلية، بأن المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة والراغبين في الظفر بمنصب مالي للترقية إلى رتبتي “مساعد مدرسة ابتدائية” و”مدير مدرسة ابتدائية”، مطالبون وجوبا باجتياز ثلاثة اختبارات في ثلاث مواد في اليوم الواحد، وذلك بمعدل برمجة مادة واحدة في الفترة الصباحية وإجراء مادتين اثنتين في الفترة المسائية.

ويتعلق الأمر باجتيازهم لمادة “التشريع المدرسي”، في الفترة الصباحية، إذ ينطلق على الساعة الثامنة وينقضي على الساعة الحادية عشر، بحجم ساعي يقدر بأربع ساعات، ليجتازوا في حدود الساعة الواحدة زوالا اختبار أول في مادة “علوم التربية” بحجم ساعي يصل إلى ثلاث ساعات، على أن يجتازوا اختبار ثان وأخير في مادة “تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، ويبدأ على الساعة الثالثة والنصف مساء وينتهي في الساعة الخامسة والنصف بحجم ساعي يقدر بثلاث ساعات.

كما سيتم منح الممتحنين فترة استراحة بين كل اختبار واختبار آخر، أدناها نصف ساعة وأقصاها ثلاث ساعات، وذلك لكي يتنسى لهم استغلال الوقت المستقطع في المراجعة وإعادة ترتيب الأفكار والابتعاد عن الضغوط.

وبخصوص الممتحنين الراغبين في الالتحاق بالتكوين المتخصص في سلك مفتش التعليم الابتدائي، للترقية إلى رتبة “مفتش التعليم الابتدائي”، أشار جدول سير الاختبارات المنجز من قبل مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، إلى أن المعنيين ملزمون باجتياز اختبار أول في مادة الاختصاص بحجم ساعي يقدر بأربع ساعات، ويبدأ على الساعة الثامنة وينتهي على الساعة الحادية عشر صباحا، ليجتازوا في الفترة المسائية اختبار ثان في مادة “هندسة الطرائق” بحجم ساعي يصل إلى أربع ساعات و نطلق في الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الرابعة، على أن يتم اختتام الامتحانات المهنية ببرمجة اختبار ثالث وأخير في مادة “تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، وينطلق في الساعة الرابعة والنصف وينتهي على الساعة السادسة والنصف مساء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد قررت فتح 6410 منصب مالي موزع على المستوى الوطني، لأجل تمكين مستخدميها من التقدم خلال مسارهم المهني من خلال الترقية إلى الرتب العليا، وبالتالي فهم مطالبون بالتقدم على مستوى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، لإيداع الترشح على مدار 15 يوما بدءا من تاريخ 31 ماي إلى غاية 20 جوان الجاري.

وسيتنافس المترشحون على 25 رتبة عليا، ويتعلق الأمر بمفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر، نائب مقتصد مسير، مشرف رئيسي للتربية، معاون تقني للمخبر، ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتربية، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد رئيسي، ملحق بالمخبر، مستشار التغذية المدرسية، مشرف التربية، نائب مقتصد، أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.