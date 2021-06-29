اختبار صعب لشبان “الخضر” أمام المغرب لبلوغ نصف نهائي كأس العرب

يلتقي، أمسية الثلاثاء، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بداية من الساعة السادسة نظيره المغربي في “داربي” مغاربي صعب لحساب ربع نهائي كأس العرب.

ويهدف أشبال المدرب “لاسات” بعد بولوغهم هذا الدور، إلى رفع التحدي، على أرضية ميدان ملعب القاهرة الدولي، والمرور إلى نصف النهائي، غير أن المأمورية لا تبدو سهلة أمام منتخب أثبت قوته في دور المجوعات، وهو الذي تأهل متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات، أمام منتخبات طاجيكستان بستة أهداف مقابل هدف واحد، وجيبوتي برباعية نظيفة، والإمارات بخماسية نظيفة، ما يؤكد القوة الهجومية الكبيرة للمنتخب المغربي، وهو الأمر الذي دون شك، سيدفع المدرب “لاسات” لأخذ كل الاحتياطات، بتحصين خطه الدفاعي واللعب ككتلة من أجل عدم ترك المساحات للمنافس.

إلى جانب هذا ركز الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، خلال آخر حصة تدريبية، على الفعالية أمام المرمى، والتي تبقى دون المستوى لحد الآن بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي يتم تضييعها في منطقة المنافسين، حيث لم يتمكن “الخضر” في دور المجموعات من هز شباك المنافسين إلا في ثلاث مناسبات، بالفوز على موريتانيا بهدف دون رد، ثم الهزيمة أمام المنتخب المصري بنفس النتيجة، قبل التعادل في الجولة الأخيرة، أمام النيجر بهدفين مقابل هدفين، والتأهل في المركز الثاني للمجموعة الأولى.

وأشاد المدرب محمد لاسات في الندوة الصحفية، التي تسبق المباراة، بحماس لاعبيه، وإيمانهم بإمكانياتهم حتى الدقيقة الأخيرة أمام النيجر، مؤكدا أن هذا يصب في مصلحة المنتخب في المباريات الصعبة، وأضاف أن لاعبيه سيخوضون “داربي” المغرب بمعنويات مرتفعة، والعمل على تحقيق التأهل.

ومن جهته قال مدرب شبان المنتخب المغربي عبد الله الإدريسي، أنه يتطلع للوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة، من خلال الفوز على الجزائر، في مباراة قال أن لها حسابات مختلفة عن اللقاءات السابقة لمنتخبه في دور المجموعات.