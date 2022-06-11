اختبار ودي بطابع رسمي لـ”الخضر”

إيران - الجزائر (الأحد في الساعة السابعة مساء بالدوحة)

يلاقي المنتخب الوطني نظيره الإيراني في مواجهة ودية بطابع رسمي، الأحد، بملعب سحيم بن حمد التابع لنادي قطر القطري، بالعاصمة الدوحة، بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر، دون حضور الجمهور.

وستكون مواجهة الأحد أمام المنتخب الإيراني فرصة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، من أجل تجريب العديد من اللاعبين خاصة منهم الجدد، ومنحهم الفرصة للمشاركة في التشكيلة الأساسية لمعاينتهم عن قرب، وهذا بعد البداية الموفقة في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بتوقيعه لفوزين متتاليين، بذات النتيجة (2/0) أمام أوغندا وتنزانيا.

وقرر بلماضي إراحة بعض العناصر من خوض هذه المواجهة ويتعلق الأمر بالثلاثي إسلام سليماني الهداف التاريخي “للخضر” والحارس رايس مبولحي والمدافع عيسى ماندي.

وينتظر أن يعتمد المدرب بلماضي، على تشكيلة مغايرة في مواجهة إيران مقارنة بلقاءي أوغندا وتنزانيا، حيث ستكون الفرصة سانحة لكل من الحارس ماندريا وزدادكة وعمراني وقادري لتوقيع مشاركتهم الأولى ضمن التشكيلة الوطنية أمام منافس قوي لم يتجرع سوى هزيمة واحدة في مواجهاته الـ17 الأخيرة في مختلف المنافسات مسجلا 39 هدفا مقابل 6 أهداف فقط دخلت شباكه، في وقت سيغيب عن هذا اللقاء كل من هشام بوداوي وسفيان بن دبكة بسبب الإصابة.

وسيراهن بلماضي على الحارس أنتوني ماندريا أو زميله مصطفى زغبة، في حراسة المرمى، والوجهين الجديدين حكيم زدادكة ويانيس حماش في الجهتين اليمنى واليسرى، على أن يشغل محور الدفاع كل من أمين توقاي وأحمد توبة.

ويتجه بلماضي لإشراك الثلاثي آدم زرقان وعبد القهار قادري واسماعيل بن ناصر، مع إراحة راميز زروقي، بعد خوضه لـ180 دقيقة أمام أوغندا وتنزانيا، مع قضائه لموسم شاق مع فريقه.

أما على مستوى الهجوم، فستكون الفرصة مواتية أمام المتألق محمد أمين عمورة من أجل الدخول كأساسي، وخلافة القائد إسلام سليماني، كقلب هجوم، على أن يكون رشيد غزال وبلال براهيمي في الرواقين الأيمن والأيسر.

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في السابق في العديد من المناسبات، في وقت تعود آخر مواجهة بين بينهما إلى 27 مارس 2018 بمدينة غراز النمساوية وهي المباراة التي عادت فيها الغلبة للإيرانيين بنتيجة 2-1.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني الذي يشرف عليه المدرب الكرواتي دراغان سكوسيش سيشارك في مونديال 2022 في المجموعة الثانية رفقة كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبلاد الغال.

بلماضي: إيران منتخب قوي وسأمنح الفرصة لكل اللاعبين

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على أهمية الاختبار الودي الذي سيخوضه المنتخب الوطني، مساء اليوم، بالدوحة أمام المنتخب الإيراني، الذي وصفه بالمنتخب القوي. وقال بلماضي، قبيل هذا الموعد الودي: “إيران منتخب قوي جدا، هو متعود على المشاركة في المونديال، ولم ينهزم منذ 12 مباراة”.

إلى ذلك أضاف بلماضي يقول: “أملك فكرة جيدة على المنتخب الإيراني، هو فريق قوي ومتماسك، يعتمد كثيرا على الجانب البدني، كما يملك لاعبوه خبرة وتجربة”.

هذا وأبدى بلماضي ارتياحه الكبير لبرمجة هذه المباراة الودية، مؤكدا أنه سيمنح خلالها الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة، لاسيما الجدد منهم. قائلا: “سأمنح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين معنا من أجل الوقوف على إمكانياتهم الحقيقية”.