اختبار ودي قوي للخضر في أسبوع المونديال

الجزائر - مالي.. مساء الأربعاء بملعب وهران على الساعة الثامنة والنصف

يعود سهرة الأربعاء المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أجواء المنافسة بمناسبة لقاء دولي ودي تحضيري ضد منتخب مالي بملعب “ميلود هدفي” بوهران، على الساعة الثامنة والنصف ليلا، بنية مواصلة الديناميكية الجديدة والإيجابية التي شرع فيها عقب الإقصاء المر من كأس العالم 2022 ضد الكاميرون، ومحو الآثار التي تركها الغياب عن المونديال الذي ضاع في الثواني الأخيرة من تلك المباراة المشؤومة.

وفي خضم مشروعه لإعادة ترميم بيت “الخضر”، استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، 24 لاعبا من بينهم الوافد الجديد، مهدي ليريس لاعب نادي سامبدوريا جنوة الإيطالي المتعدد المناصب.

غير أن قائمة الناخب الوطني ستكون منقوصة من مهاجم نادي ليل الفرنسي، آدم وناس، وحارس مرمى ميتز الفرنسي، ألكسندر أوكيدجة، اللذان تم رفض تسريحهما من طرف نادييهما، بالإضافة إلى الظهير الأيسر لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، الذي أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا.

وعن هذه المواجهة، صرح المدرب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأحد بالمركز الفني بسيدي موسى قائلا: “منتخب مالي جيد وبلغ مرحلة السد في تصفيات المونديال وكان بمقدوره التأهل إلى قطر. سنواجه فريقا سيشكل لنا صعوبات جمة وستكون المباراة صعبة ومفيدة”.

ومنذ الإخفاق في اقتطاع ورقة المشاركة في مونديال 2022، حصدت الجزائر خمسة انتصارات في جميع المنافسات المختلفة من بينهما فوزين لحساب الجولتين الأول والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، الأول داخل الديار ضد أوغندا (2-0) والفوز الثاني خارج القواعد أمام تانزانيا (2-0).

إلى ذلك، أضاف بلماضي عن منافس الخضر اليوم: “منتخب مالي سيشكل لنا بعض الصعوبات، وهو ما نبحث عنه. فاختيارنا له مبني على الصعوبات التي نريدها والتي تجعلنا نبحث عن الحلول المناسبة لها. كما يتمثل مسعانا في تمكين اللاعبين من خوض مثل هذه المباريات ضد منتخب إفريقي عنيد، لتحسين مستواهم. وسنحاول إراحة الكوادر في كل الخطوط والسماح بالمقابل، للوافدين الجدد للإفصاح عن إمكاناتهم”.

من ناحية الأرقام والإحصائيات، تتأهب الجزائر لمواجهة منتخب مالي للمرة الـ26 في تاريخهما من بينها 17 مباراة ضمن منافسات رسمية، حيث يعود التفوق للفريق الوطني بواقع 14 فوزا مقابل 10 هزائم وتعادلين.

من جهته، استدعى مدرب منتخب مالي، ايريك سيكو شيلي، 24 لاعبا لمواجهة الجزائر وديا من ضمنهم ثلاثة عناصر جديدة، قال عنها مدرب المنتخب للصحافة المحلية: “قررت استدعاء لاعبين جدد قادرين على التأقلم سريعا مع طريقة اللعب والفلسفة التي نطبقها فوق الميدان وذلك من أجل سد غياب بعض العناصر الأساسية لأسباب مختلفة”. وبدوره، أخفق المنتخب المالي في اقتطاع تأشيرة العبور إلى نهائيات مونديال قطر، وهو يحتل الصف الـ46 في الترتيب الأخير للاتحاد الدولي.

هذا وتعود آخر مقابلة بين الجزائر ومالي إلى تاريخ 6 جوان 2021 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة انتهت بفوز رفاق القائد رياض محرز بنتيجة (1-0) من توقيع نجم مانشستر سيتي.