اختتام أول قمة مناخ إفريقية بالتوقيع على إعلان نيروبي

اختتمت اليوم الأربعاء أول قمة إفريقية للمناخ في كينيا، بعد أن توجت بإعلان نيروبي. وهو إعلان يهدف لكشف إمكانيات القارة في مجال البيئة، حيث تريد القارة تحقيق تنميتها والحفاظ على المناخ في آن واحد.

فبعد ثلاثة أيام من الأشغال تم اختتام القمة “التاريخية”، التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر. وهي القمة التي توجت بتوقيع المشاركين عن “إعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل”.

وهو الإعلان الذي قال عنه الرئيس الكيني، ويليام ساموي روتو “إن إعلان نيروبي الذي نقدمه للعالم اليوم يحدد ويوسع الموقف الأفريقي بشأن السير إلى الأمام في العمل من أجل المناخ، والأساسيات التي يجب على المجتمع الدولي الاهتمام بها وهذا من أجل ضمان أن الضرورات الاقتصادية والبيئية للإنسانية فعالة ومتماسكة، ويتم تحقيقها بشكل مستدام”.

