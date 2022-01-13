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الجزائر

اختتام احتفالات يناير من الجزائر العاصمة الجمعة

س.م
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اختتام احتفالات يناير من الجزائر العاصمة الجمعة
أرشيف

تشرف وزيرة الثقافة وفاء شعلال، الجمعة، على إختتام فعاليات إحتفالات رأس السنة الامازيغية يناير، من ولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك فإنه “في إطار الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2972، ستشرف السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة وفاء شعلال، على إختتام هذه الفعاليات يوم الجمعة 14 جانفي 2022، بولاية الجزائر العاصمة”.

وأضاف البيان “أن الوزيرة ستحضر التكريمات والعروض المبرمجة، وزيارة المعارض التقليدية والفنية المقامة بكل من قلعة الجزائر بأعالي القصبة العتيقة، ومركز الفنون والثقافة قصر الرياس “حصن 23″ ومن ثم شوارع ومرافق بمدينة الجزائر الوسطى”.

وأوضح إن هذه الفعاليات ستكون “ابتداء من الساعة الثانية بعدالزوال (14.00سا)، أين ستشارك الدكتورة وفاء شعلال الزائرين فرحتهم بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية“.

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