اختتام الدورة التكوينية الخاصة بشهادة “كاف أ” بوهران

اختتمت، الخميس، بالقرية المتوسطية بوهران، الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الرابعة لمتربصي شهادة التدريب “كاف أ”، في إطار البرنامج التكويني الذي أعدته المديرية التقنية الوطنية لموسم 2025–2026، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية، أن هذه الدورة التكوينية التي جرت على مدار خمسة أيام، قد اتسمت ببرنامج ثري جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تحت إشراف مكونين تابعين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى جانب مكونين معتمدين لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأشرف رئيس قسم التكوين، السيد كريم قاصد على مراسم الاختتام التي تخللها تسليم شهادات المشاركة على المترشحين.