اختتام الدورة التكوينية الخاصة بمتربصي شهادة “كاف أ”  

اختمت، الخميس، الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الثالثة للحصول على شهادة التدريب “كاف أ” (المقياس الأول)، في إطار البرنامج الخاص بموسم (2025–2026). وذلك، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية أنه: “على مدار خمسة أيام من التكوين، تابع 25 متربصا أشغال هذا المقياس الذي جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تحت إشراف مكونين فدراليين وآخرين تابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأشرف المدير التقني الوطني، السيد علي موسر، على مراسم الاختتام التي تخللها توزيع شهادات المشاركة على المتربصين.

وأضاف بيان الفاف أن الدورة التكوينية الخاصة بالمجموعة الرابعة ستنطلق يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري بالقرية المتوسطية بوهران.