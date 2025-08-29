-- -- -- / -- -- --
اختتام الدورة الخاصة بنيل شهادة “كاف أ” للمجموعة الثانية

اختتمت، الخميس، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، دورة المقياس الأول من التكوين الخاص بالحصول على شهادة “كاف أ” في التدريب الموجه لفائدة المجموعة الثانية من المترشحين، في إطار برنامج دورة 2025-2026، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي .

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية أن: “هذه الدورة التكوينية التي عرفت مشاركة 25 مترشحا، اتسمت ببرنامج ثري، جمع بين الشقين النظري والتطبيقي، تحت إشراف المدير التقني الوطني ونخبة من المكونين التابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأشار بيان الفاف إلى أن المدير التقني الوطني، السيد علي موسر، قد أشرف على مراسم الاختتام، حيث تم توزيع شهادات المشاركة على المتربصين، عقب خمسة أيام من التكوين المكثف. ومن المقرر، أن تواصل هذه المجموعة مسارها التكويني عبر المقياس الثاني، المبرمج بداية من 5 أكتوبر المقبل، ضمن دورة تشمل خمسة مقاييس كاملة.

