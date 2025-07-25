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رياضة
شارك فيه 25 مرشحا في اختبارات تقييمية

اختتام المقياس الأول لنيل شهادة التدريب “كاف – أ”

ق. ر
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اختتام المقياس الأول لنيل شهادة التدريب “كاف – أ”

اختتم، الخميس، المقياس الأول من دورة التكوين الخاصة بنيل شهادة التدريب “كاف – أ” لفائدة المجموعة الأولى، أغلبيتهم من اللاعبين الدوليين السابقين، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي.

وخلال هذا المقياس، شارك 25 مرشحا في اختبارات تقييمية فردية ومتابعة حصص تطبيقية تتضمن تمارين في الميدان مرفقة بحصص فيديو ونقاش حول بعض اللقطات المختارة، بحسب ذات المصدر.

وعرف حفل الاختتام حضور المدير الفني الوطني علي موسر، رفقة المؤطرين الذين أشرفوا على هذا التربص على غرار بوعلام لعروم وأرزقي رمان، وتم خلاله تسليم شهادات للمشاركين نظير التزامهم طوال المشوار التكويني.

ومعلوم، أن المديرية التقنية الوطنية كانت قد أعلنت عن البرنامج الكامل للتكوين الخاص لنيل شهادة التدريب “كاف – أ” الذي يمتد من 20 جويلية الجاري إلى 6 أفريل 2026.

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