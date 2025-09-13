-- -- -- / -- -- --
من تنظيم المديرية الوطنية للتحكيم

اختتام الملتقى التكويني الخاص بالمكلفين بتقييم الحكام

نظمت المديرية الوطنية للتحكيم، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على مدار ثلاثة أيام (من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري)، ملتقى تكوينيا مخصصا بالمكلفين بتقييم الحكام، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، وذلك في إطار الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الاتحادية، أن أشغال هذه المحطة التكوينية عرفت مشاركة 65 مقيما للحكام، قسموا على فوجين، وتلقوا دروسا تهدف إلى تعزيز معارفهم العملية والنظرية وتحسين جودة تقييم الأداء التحكيمي خلال المنافسات الرسمية”.

ويبقى الهدف الأساسي من مثل هذه المحطات التكوينية الموجهة للحكام، هو توحيد معايير التقييم، ورفع مستوى الكفاءة التقنية في متابعة الحكام، وضمان مرافقة فعالة لمسار تطوير التحكيم الجزائري، ويعكس كذلك حرص المديرية الوطنية للتحكيم على تحديث آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات المنافسة والاحترافية من أجل تحسين صورة التحكيم الجزائري محليا وقاريا.

