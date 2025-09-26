اختتام الملتقى التكويني المخصص للحكام السيدات

اختُتم، الخميس بمدينة وهران، الملتقى التكويني المخصص للحكام السيدات، والمنظم من طرف المديرية الوطنية للتحكيم بالتعاون مع قسم تطوير التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وانطلق هذا التربص يوم الأحد الماضي، وجمع 25 حكمة، وتضمن برنامجه، على مدار خمسة أيام، دروسا نظرية وورشات تطبيقية بمركب ميلود هدفي تحت إشراف خبيرَي الفيفا ديزيري دووي نومانديز ونصر الدين شريفي، وبمساهمة عدد من إطارات المديرية الوطنية للتحكيم.

وترأس مراسم الاختتام المدير التقني الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، كما تم بهذه المناسبة تسليم شهادات المشاركة للحكمات من طرف المؤطرين والمسؤولين الحاضرين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة التكوين المتواصل التي ينتهجها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم بهدف إعداد جيل جديد من الحكمات القادرات على مواكبة تحديات كرة القدم الحديثة.