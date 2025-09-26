-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اختتام الملتقى التكويني المخصص للحكام السيدات

الشروق أونلاين
  • 39
  • 0
اختتام الملتقى التكويني المخصص للحكام السيدات

اختُتم، الخميس بمدينة وهران، الملتقى التكويني المخصص للحكام السيدات، والمنظم من طرف المديرية الوطنية للتحكيم بالتعاون مع قسم تطوير التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وانطلق هذا التربص يوم الأحد الماضي، وجمع 25 حكمة، وتضمن برنامجه، على مدار خمسة أيام، دروسا نظرية وورشات تطبيقية بمركب ميلود هدفي تحت إشراف خبيرَي الفيفا ديزيري دووي نومانديز ونصر الدين شريفي، وبمساهمة عدد من إطارات المديرية الوطنية للتحكيم.

وترأس مراسم الاختتام المدير التقني الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، كما تم بهذه المناسبة تسليم شهادات المشاركة للحكمات من طرف المؤطرين والمسؤولين الحاضرين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة التكوين المتواصل التي ينتهجها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم بهدف إعداد جيل جديد من الحكمات القادرات على مواكبة تحديات كرة القدم الحديثة.

مقالات ذات صلة
“فيفا” يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

“فيفا” يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية.. ليونيل ميسي يعلّق

تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية.. ليونيل ميسي يعلّق

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة الخامسة

أبرز قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباريات الجولة الخامسة

المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

تأجيل القمة بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق

تأجيل القمة بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد