اختتام دورة البرلمان الإثنين

يعقد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الإثنين، جلسة لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2020/2021.

وأفاد بيان لرئاسة البرلمان أنه “بمقتضى الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المادة 05 منه، وبالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالتشاور مـع الوزير الأوّل، ستُعقد يوم غد الاثنين 26 جويلية 2021، جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2020/2021، وذلك على الساعة العاشرة (10سا00د) صباحًا”.