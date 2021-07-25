-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اختتام دورة البرلمان الإثنين

الشروق أونلاين
  • 192
  • 0
اختتام دورة البرلمان الإثنين

يعقد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الإثنين، جلسة لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2020/2021.

وأفاد بيان لرئاسة البرلمان أنه “بمقتضى الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المادة 05 منه، وبالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالتشاور مـع الوزير الأوّل، ستُعقد يوم غد الاثنين 26 جويلية 2021، جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2020/2021، وذلك على الساعة العاشرة (10سا00د) صباحًا”.

مقالات ذات صلة
لعمارة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايطالي

لعمارة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايطالي

مدرب وفاق سطيف يتهم رئيس “لاصام” بالعنصرية

مدرب وفاق سطيف يتهم رئيس “لاصام” بالعنصرية

أخبار البكالوريا

أخبار البكالوريا

الأفلان يرد بعد تجسس المغرب على مسؤولين جزائريين..!

الأفلان يرد بعد تجسس المغرب على مسؤولين جزائريين..!

وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

الشريعة: السيطرة على 85 بالمائة من الحريق ووفاة عون حماية مدنية

الشريعة: السيطرة على 85 بالمائة من الحريق ووفاة عون حماية مدنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد