اختتام دورة تحفيظ القرآن الكريم لجمعية الجزائريين الدولية بتركيا (صور)

أختتمت الدورة الصيفية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم، بإسطنبول بتركيا، التي نظمها مركز تعليم القرآن الكريم واللغة العربية لجمعية الجزائريين الدولية.

وهذا بإقامة حفل تكريمي للمشاركين في الدورة الصيفية، من أساتذة وطلبة من مختلف الأعمار، حيث شهد الحفل حضور وفد من القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول يقوده القنصل العام للجزائر محمد مرايمي.

وتمّ تسليم دروع المشاركة لجميع المشاركين في الدورة من أساتذة وطلبة، وذلك بعد كلمات للقنصل العام ورئيس الجمعية الدكتور إدريس ربوح، ومديرة المركز الأستاذة نصيرة بلبراوت.