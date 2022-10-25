اختتام فعاليات المهرجان المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس:

عرض " ميكانيزما" يتأهل إلى منافسة المسرح المحترف بالمسرح الوطني.

اختتمت أمس فعاليات المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بمدينة سيدي بلعباس في دورته الثانية عشر، طبعة، اعتبرها الكثير من الفاعلين في عالم الركح، الأحسن إلى حد الساعة، من حيث التنظيم و كذا تفاعل الجمهور والحضور، وهذا دليل على اهتمام المجتمع بكل اطيافه بالفن الرابع في مدينة سيدي بلعباس، وكانت مناسبة لبروز طاقات شابة استطاعت أن ترفع التحدي على خشبة المسرح.

كانت المناسبة لتكريم وجوها فنية فاعلة ولكل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات، عاش بعدها الجمهور الحاضر لحظات للفرجة مع عرض ختامي لفرقة” شموع الركح”.

أما فيما يخص النتائج، فحلت مسرحية ” ميكانيزما” في المرتبة الأولى لجمعية نشاطات شباب المستقبل لمعسكر، وتكون بذلك قد تأهلت لمنافسة المسرح المحترف بالمسرح الوطني بالجزائر العاصمة، ونالت المرتبة الثانية مسرحية “تجاعيد البحر” للتعاونية الثقافية موزاييك لسيدي بلعباس، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ” ضمير يحاكي ضمير” لجمعية مسرح الشباب والطفل لسيدي بلعباس.

كما خلصت لجنة تحكيم هذا المهرجان، المكونة من السيد عزري غوثي رئيسا، السيدة بوجمعة خولة عضوا، السيد برشاوي بلحاج عضوا، خالد بلحاج عضوا، والسيد بشير بن سالم عضوا مقررا، إلى عدة توصيات تقنية و فنية، من أجل تحقيق نتائج أفضل وأعمال جيدة في دورات هذا المهرجان مستقبلا، وكانت أهمها، أولا، ضرورة العمل على الجانب الدرامي في الأعمال المقدمة وهذا للضعف الملاحظ على كل العروض المشاركة وضرورة تجنب الأعمال المباشرة والسرد، ثانيا، أوصت اللجنة بضرورة التكوين في التخصصات الفنية وهذا لمعرفة ودراسة تخصصات الفن المسرحي، وضرورة إعطاء الأهمية الكبرى للنصوص وما تحمله من مواضيع، من أجل خدمة الجمهور، وكذا تجنب الصراخ و الخلط و والسرعة في العروض بالنسبة الممثلين، وكذا الإلمام بالمدرسة المتبعة في العمل، كما لاحظت لجنة التحكيم الخلط بين الشكل والمضمون والعكس ودعت الى تجنب هذا مستقبلا.

في المقابل أشادت لجنة التحكيم بالحضور المميز للعنصر النسوي في عروض هذا المهرجان، كما ثمنت ما افرزته هذه الدورة من وجوه شبانية وطاقات هائلة في فن الركح، وكذا الحضور المميز للجمهور طيلة أيام المهرجان.

أسدل بذلك الستار على المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس في دورته الثانية العشر، والتي رفعت الى روحه فقيد الركح والفنان، احسن عسوس، مهرجان عرف حضور مميزا، وتجاوب كبير مع مختلف العروض.