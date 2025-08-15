اختتام ملتقى حكام النخبة

اختتم، الخميس، ملتقى حكام النخبة، الذي نظمته المديرية الوطنية للتحكيم، بالقرية المتوسطية بوهران.

وحسب موقع “الفاف”، فإن اليوم الأخير من الملتقى تضمن جلسة عبر تقنية التحاضر المرئي، لعرض المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالتحكيم التي أطلقتها “الفاف”، والتي تهدف إلى رقمنة وعصرنة قطاع التحكيم في الجزائر، كما تتيح للحكام تلقي اشعارات عند تعيينهم لإدارة المباريات.

كما تم تنظيم جلسة تقييم للجانب التطبيقي المنجز خلال اليومين الأولين، لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتصحيح بعض الأخطاء.

واغتنم المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، المناسبة لتقديم توصياته بخصوص التحضير للموسم الكروي 2025-2026.

ومع اختتام تربص حكام النخبة أطلقت المديرية الوطنية للتحكيم ملتقى ثان لحكام النخبة “ب”، سيتواصل إلى غاية الأحد المقبل.