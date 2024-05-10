اختتام ورشة العمل بين “الفيفا” و”الفاف” حول استخدام تقنية حكم “الفار”

تمثل خطوة بارزة ضمن مشروع تطبيق التقنية

اختتمت، نهاية الأسبوع ورشة العمل التي نظمها فريق من الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية حول استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) التي استضافها المركز الفني الوطني بسيدي موسى، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الفاف أن: “هذه الورشة تمثل خطوة بارزة ضمن مشروع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في الجزائر مؤكدة أنها شكلت فرصة ثمينة للمشاركين لاستيعاب المتطلبات والتحديات المرتبطة بتبني هذا الابتكار”.

وأضاف نفس المصدر: “ومواكبة للتحول التكنولوجي الذي تعرفه كرة القدم الحديثة، جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على التزامها بتطبيق هذه التقنية في المسابقات الوطنية، لتخطو بذلك خطوة ملموسة ورائدة في تعزيز كفاءة كرة القدم المحلية، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال شراء الشاحنات المجهزة بتقنية “الفار” وأنظمة الاتصالات المرتبطة”.

وعرفت الجلسة الختامية لأشغال هذه الورشة، تبادل الأسئلة والأجوبة مع خبراء الاتحاد الدولي (فيفا)، وشملت كذلك مناقشات عدة جوانب مهمة ذات صلة بالموضوع، تمكن خلالها المشاركون من الحصول على توضيحات لمختلف التساؤلات.

وفي نهاية أشغال الورشة، تم الاتفاق على تنظيم اجتماع مستقبلي كخطوة تأكيدية للاستعداد للموسم القادم باستخدام تقنية الفار، مع الالتزام بمواصلة الجهود لضمان تطبيق ناجح لهذه التقنية والعمل على اندماجها بفعالية في الساحة الكروية الجزائرية.

للتذكير، كانت الفاف قد قامت يوم 25 مارس الفارط بالإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أربعة أجهزة للفار مجهزة، قصد استعمال هذه التقنية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الموسم 2024-2025.

وكان المكتب الفدرالي المجتمع يوم الأربعاء 21 فيفري الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قد صادق على الإطار الاستراتيجي لبرنامج “فوروارد” 2023-2026 المتضمن بصورة خاصة اقتناء محطات “الفار”.

وقد تم استعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (فار) ابتداء من مباريات الدور ربع النهائي لكأس الجزائر لموسم 2023-2024 مع العلم أن النهائي سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.