اختراق أمني يهز الكيان.. قراصنة يستولون على بيانات نظام الدفاع الليزري
في اختراق أمني جديد هز الكيان الصهيوني، استطاع مجموعة من القراصنة الاستيلاء على بيانات نظام الدفاع الليزري المعروف باسم “الشعاع الحديدي”.
ونشرت مجموعة الهاكرز التي تطلق على نفسها تسمية “جبهة الإسناد السيبرانية” مقطع فيديو عبر قناتها على تلغرام، يتضمن مشاهد قالت إنها تفاصيل اختراق شركة “مايا” العسكرية الصهيونية.
وقالت الجبهة السبرانية إنها “استطاعت الحصول على معلومات سريّة حول منظومة “الشعاع الحديدي”، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة الشهيرة والمتطورة الأخرى للاحتلال.
اطلاعات سری پدافند پیشرفته لیزری اسرائیل به دست هکرها افتاد، پدافندی که نیامده، لو رفت
گروه هکری «الجبهة الإسناد السيبرانية» (جبهه پشتیبان سایبری) در دومین کلیپ از جزئیات هک شرکت نظامی مایا اسرائیلی اعلام کرد که به اطلاعات سرّی پدافند پیشرفته لیزری اسرائیل، معروف به Iron Beam… pic.twitter.com/gQdriDVbGf
— خبرفوری (@Akhbare_Fori) October 27, 2025
يظهر في الفيديو صور ومعلومات حول المنتجات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك طائرة التجسس المسيرة “سكاي لارك”، نظام الدفاع الجوي “سبايدَر”، صاروخ كروز الشبح “آيس بريكر”، وغيرها من الأسلحة التي صُممت وصُنعت بتكنولوجيا عالمية المستوى.
كما تظهر أيضا صور لعقود مشتركة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وأستراليا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. ويمكن من خلال الفيديو مشاهدة تفاصيل محاولة الاختراق وآثار الوصول إلى خوادم الشركة، مع لقطات للشاشات والملفات والعقود.
وتضمنت المواد المسربة مواصفات فنية قد تساعد جهات فاعلة في معرفة نقاط ضعف أو خصائص تشغيلية للمنظومات، وهو ما قد يحتّم إجراء تحقيقات فنية وأمنية للتثبت من مدى تأثير هذه المعلومات على جاهزية الأنظمة.
وأكدت المجموعة التي قالت عنها تقارير إخبارية بأنها إيرانية، أنها تحتفظ بنسخ إضافية من المواد، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدًا منها لاحقًا.
🔴مجموعة هاكر إيرانية تدعى «جبهة الاسناد السيبرانية» تعلن اختراق شركة دفاعية تُعرف باسم «مايا» وتابعة لوزارة دفاع الإسرائيلية، وكشفت عن مواد رقمية تتضمن لقطات وبيانات تتعلق بمنظومات مثل آيرون بيم وهرميس-900 وصواريخ سبايك. نشرت المجموعة مقاطع وصورًا أولية وأعلنت أن دفعات إضافية… pic.twitter.com/qrN1f4Gy3x
— ابو مريم (@AMrym93884) October 24, 2025