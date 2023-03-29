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رياضة

اختراق حساب نيمار على “تويتر” ونشر رسائل غريبة

عمر سلامي
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اختراق حساب نيمار على “تويتر” ونشر رسائل غريبة
ح.م
نيمار دا سيلفا

قالت المسؤولة الصحفية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه تم اختراق حساب لاعب باريس سان جيرمان، على “تويتر”، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة.
وقالت المسؤولة الصحفية لنيمار في تصريح لوكالة فرانس برس : “لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة، في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى”.

وتم حذف العديد من الرسائل التي وجهها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من 60 مليون شخص.

ومع ذلك، تمكنت وكالة فرانس برس من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر، ونشرت الشابة مقطع فيديو على “إنستغرام” كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل التي ترسل من حسابها.

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