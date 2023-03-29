اختراق حساب نيمار على “تويتر” ونشر رسائل غريبة
قالت المسؤولة الصحفية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه تم اختراق حساب لاعب باريس سان جيرمان، على “تويتر”، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة.
وقالت المسؤولة الصحفية لنيمار في تصريح لوكالة فرانس برس : “لقد تم اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة، في الوقت الحالي ليس لدي معلومات أخرى”.
⚽️ Neymar, l’attaquant brésilien du PSG, a encore été victime d’une belle tuile ces dernières heures. En effet, son compte Twitter a été piraté avec des messages d’insultes. Sa sœur a également été concernée par l’attaque. ⬇️ https://t.co/btQDbDALmP
— Onze Mondial (@OnzeMondial) March 29, 2023
وتم حذف العديد من الرسائل التي وجهها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من 60 مليون شخص.
ومع ذلك، تمكنت وكالة فرانس برس من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.
كما تم اختراق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر، ونشرت الشابة مقطع فيديو على “إنستغرام” كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل التي ترسل من حسابها.