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اختراق حساب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على تويتر

الشروق أونلاين
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اختراق حساب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على تويتر
أرشيف
نجلاء المنقوش

تعرض حساب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على تويتر للاختراق، حسب ما أكدته الوزيرة يوم الخميس.

وقالت المنقوش إن حساب الوزارة وحسابها الشخصي، قد تعرض لعملية اختراق. من أجل نشر “بيانات مغلوطة ومزوّرة”.

ووصف المنقوش الحادثة بأنها “محاولة غير شريفة وغير أخلاقية” للتأثير على مواقفها. وتابعت تقول:”لازلت مستمرة في أداء عملي رغم كل هذه الحملات. ومؤمنة بقضيتي تجاه بلدي“.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد نشرت على حساب المنقوش بعد اختراقه، تغريدات تنتقد الحكومة الليبية، على خلفية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، لاتهامه بالضلوع في قضية لوكربي.

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