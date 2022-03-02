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اختراق صفحات التواصل الاجتماعي للسفارة الباكستانية بالجزائر

الشروق أونلاين
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اختراق صفحات التواصل الاجتماعي للسفارة الباكستانية بالجزائر

تعرضت، الأربعاء، حسابات صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة الباكستانية لدى الجزائر للاختراق والقرصنة.

ونشرت السفارة الباكستانية بيانا، أكدت فيه تعرض حسابها على فيسبوك وتويتر وأنستغرام للاختراق.

وتبرأت السفارة من المنشورات والرسائل التي بثت عبر هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تخص السفارة الباكستانية في الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2021، تم اختراق حساب تويتر للسفارة الباكستانية في صربيا وتم تقديم شكاوى لرئيس الوزراء حول التضخم والقضايا التي تواجه الموظفين الدبلوماسيين.

كما تم في نفس العام اختراق حساب السفارة الباكستانية في الأرجنتين على إنستغرام أيضًا.

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