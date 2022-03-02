اختراق صفحات التواصل الاجتماعي للسفارة الباكستانية بالجزائر
تعرضت، الأربعاء، حسابات صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة الباكستانية لدى الجزائر للاختراق والقرصنة.
ونشرت السفارة الباكستانية بيانا، أكدت فيه تعرض حسابها على فيسبوك وتويتر وأنستغرام للاختراق.
— Pakistan Embassy Algeria (@PakinAlgeria) March 2, 2022
وتبرأت السفارة من المنشورات والرسائل التي بثت عبر هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تخص السفارة الباكستانية في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2021، تم اختراق حساب تويتر للسفارة الباكستانية في صربيا وتم تقديم شكاوى لرئيس الوزراء حول التضخم والقضايا التي تواجه الموظفين الدبلوماسيين.
The Twitter, Facebook and Instagram accounts of the Embassy of Pakistan in Algeria have been hacked.
All messages being posted through these accounts are not from Pakistan Embassy in Algeria.
— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) March 2, 2022
كما تم في نفس العام اختراق حساب السفارة الباكستانية في الأرجنتين على إنستغرام أيضًا.