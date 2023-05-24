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رياضة

اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”

الشروق الرياضي
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اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”
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دييغو أرماندو مارادونا

اخترق قراصنة إلكترونيون، الأربعاء، صفحة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الرّاحل دييغو أرماندو مارادونا في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وعجّت صفحة مارادونا بِأخبار وصور غريبَين، لم يألفها مُتابعو أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الذي فارق الحياة سنة 2020. على غرار استبدال صورته في “البروفايل” بِصورة أخرى لِزميله الرّاحل بِدوره البرازيلي بيليه! فيما يقول أحد المناشير مُتحدّثا بِاسم مارادونا: ” هل تعلم أنّني كذبت بِشأن موتي، أليس كذلك؟”. ويقول منشور ثانٍ: “أنا أعيش في أندونيسيا”! وجاء في منشور آخر ما مفاده: “لا توجد الكوكايين هنا في الجنّة. يوجد مشروب البيبسي فقط!”.

ونشرت الصّحافة الأرجنتينية تصريحات لِجيانينا مارادونا ابنة دييغو مارادونا قولها: “نأسف لِإبلاغكم أن حساب دييغو مارادونا الرّسمي على الفيسبوك تعرّض لِهجوم إلكتروني”.

وأضافت بِنبرة مُستاءة: “ما الفائدة التي يجنيها هؤلاء القراصنة الإلكترونيون الذين اخترقوا حساب والدي في الفيسبوك، ويكتبون هذا الهُراء”؟

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