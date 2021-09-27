اختطاف تاجر واحتجازه بسوق الخضر بسبب صفقة تمور!

رفض دفع ثمنها

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة شبان متابعين في ملف يخص جناية اختطاف واحتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة عن طريق العنف، لاتهامهم باحتجاز شخص يعمل في نشاط تجارة المواد الغذائية انتقاما منه ومحاولة استرجاع مبلغ مالي ثمن بضاعة اقتناها ولم يسدد ثمنها فاقت قيمتها 2 مليار سنتيم.

وحسب ما دار في جلسة محاكمتهم، الإثنين، تعود وقائع الملف لصفقة تجارية أبرمها الضحية مع خاطفيه حين اقتنى بضاعة تتمثل في كمية من التمور بقيمة 2 مليار سنتيم وبعد تماطله في دفع ثمنها، قرر الجناة الانتقام منه وخططوا لاقتحام منزل الضحية وجره حافي القدمين إلى سوق للخضر والفواكه بمنطقة الكاليتوس وقاموا باحتجازه لابتزازه مقابل دفع المال لهم، وانطلاقا من شكوى تقدمت بها زوجة الضحية أمام مصالح الدرك الوطني، بخصوص تعرض زوجها للاختطاف من المنزل من قبل أشخاص مجهولين، وجره بالقوة أمام انظار عائلته على متن مركبة ولم تعلم وجهتهم إلى حد لحظة الإبلاغ عنه.

وتمكنت مصالح الأمن بعد عملية تتبع وترصد من تحديد مكان تواجد الخاطفين، الذين اقتادوا الضحية نحو إحدى المزارع بالكاليتوس، والاعتداء عليه بالضرب قبل تحويل مكانه إلى سوق الخضر والفواكه البلدي، اذ تم توقيف المتورطين وبلغ عددهم أربعة أشخاص من بينهم شقيقان.

وصرح المتهمون خلال استجوابهم بالجلسة أنهم قرروا التنقل لمنزل الضحية من أجل استرجاع مبلغ مالي قيمته 2 مليار سنتيم بعد استيلائه على بضاعة لم يدفع ثمنها، ثم اختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه النقال وغير مقر إقامته، وكان قبل ذلك قد تخلص من السلع وتمثلت في تمور ذات نوعية رفيعة وبيعها بأقل من سعرها، وهو ما أكده تاجر وسيط بينهما خلال حضوره بجلسة المحاكمة بصفته شاهدا بالملف.