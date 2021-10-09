اختطاف تلميذة ثانوية بخنشلة واحتجازها 65 يوما

صديقة الضحية شاركت في استدراجها

فتحت، مصالح الشرطة القضائية، بأمن دائرة ششار، جنوب ولاية خنشلة، الجمعة، تحقيقا معمقا، بخصوص حادثة اختطاف واحتجاز، استهدفت تلميذة في السنة الثالثة ثانوي، وهي فتاة في السابعة عشر من العمر، مقيمة وسط مدينة ششار، من طرف ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، وقالت مصادر الشروق اليومي بأن العصابة، ترصدت الفتاة الضحية في بداية شهر أوت الماضي واستدرجتها عبر إغرائها بجولة سياحية، ثم احتجزتها في منطقة نائية بعيدا عن الأنظار، قبل أن تتمكن الفتاة من الفرار، بعد مكوثها لأكثر من شهرين، داخل المنزل المذكور، وتتصل بأهلها، الذين سارعوا إلى تجديد اجراءات التبليغ، أمام مصالح الشرطة.

وقائع عملية الاختطاف والاحتجاز، روتها عائلة الضحية، للشروق، السبت، حيث قال والدها، بأنه تفاجأ بعدم عودة ابنته إلى البيت بعد خروجها لشراء بعض الأغراض.

ورغم عملية البحث، ومحاولات الاتصال بها عن طريق هاتفها، إلا أن العائلة فشلت في إيجاد ابنتها، ما استدعى تقديم بلاغ لدى مصالح الشرطة، وواصلت العائلة بحثها المستمر عن ابنتها، قبل أن تفاجأ بعودتها إلى المنزل، وسردت تفاصيل قصتها المأساوية، حيث أكدت الضحية، في تصريحاتها أمام الشرطة، بأنها تعرفت فعلا على فتاة عبر الفايس بوك، عرضت عليها تناول وجبة غداء في مطعم بالمدينة، لتتصل بـ”كلوندستان”، اتضح لاحقا بأنه صديق للفتاة، وجاء رفقة شخص ثان، ليتم تحويلها إلى مسكن وحجزها، مع الاعتداء عليها بالضرب، بسبب رفضها لطلباتهم، وهو الحال الذي ظلت عليه الفتاة المحتجزة، لمدة زادت عن الشهرين، إلى أن نجحت في الفرار من البيت، واتصلت بأهلها الذين سارعوا إلى إخطار مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا معمقا في القضية، في انتظار عرض الضحية اليوم الأحد على الطبيب الشرعي لتأكيد حقيقة الاغتصاب والضرب الذي تعرضت له، وطبعا تحديد هوية الفاعلين.