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اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا

الشروق أونلاين
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اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا
أرشيف

اختطف مجهولون ستة أقباط مصريين في ليبيا، وطلبوا فدية للافراج عنهم، بحسب ما أفاد الخميس نائب في البرلمان المصري ووسائل إعلام مقربة من الكنيسة القبطية.

وقال النائب المقرب من السلطات، مصطفى بكري، على تويتر “ما زالت العصابات الإجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم”.

وأضاف أن المخطوفين “عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة”.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من الكنيسة، من بينها قناة سي تي في التلفزيونية وموقع “أقباط متحدون”، اختطاف الأقباط الستة أثناء توجههم برا من بنغازي إلى طرابلس.

وقالت إن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية اختطف 21 مصريا قبطيا مطلع العام 2015 ثم أعلن ذبحهم وبث فيديو يظهر ذلك في فبراير من العام نفسه.

وردت القاهرة بشن غارات جوية على أهداف في ليبيا لم تعلن عنها في حينها.

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، مع ظهور سلطتين متنافسين وانتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة فرانس برس

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