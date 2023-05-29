اختطاف مواطن سعودي في لبنان (فيديو)
اختطف مواطن سعودي في لبنان من قبل مجهولين طالبوا بدفع فدية قدرها 400 ألف دولار، مقابل إطلاق سراحه، حسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” الرسمية في السعودية.
وقالت “الإخبارية”، إن السعودي المختطف يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وأن اختطافه وقع وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.
ونقلت “الإخبارية” عن مصدر لم تسمّه، أن المختطفين تنكروا بلباس عسكري، وأن الرسالة التي طالبوا فيها بالفدية، وردت من الضاحية الجنوبية لبيروت.
فيديو | مراسلة #الإخبارية مارسيل كرم في بيروت من موقع اختطاف المواطن السعودي: السلطات الرسمية لم تعلق على الحادثة باستثناء تغريدة وزير الداخلية اللبناني#هنا_الرياض pic.twitter.com/Hu6rocQHdV
— هنا الرياض (@herealriyadh) May 29, 2023
من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على تويتر، أن قوات الأمن الداخلي تتابع منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.
وأضاف الوزير:”نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي)، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه. وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.
نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير @bukhariwaleeed. دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) May 29, 2023