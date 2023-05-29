اختطاف مواطن سعودي في لبنان (فيديو)

الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 400 ألف دولار

اختطف مواطن سعودي في لبنان من قبل مجهولين طالبوا بدفع فدية قدرها 400 ألف دولار، مقابل إطلاق سراحه، حسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” الرسمية في السعودية.

وقالت “الإخبارية”، إن السعودي المختطف يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وأن اختطافه وقع وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت “الإخبارية” عن مصدر لم تسمّه، أن المختطفين تنكروا بلباس عسكري، وأن الرسالة التي طالبوا فيها بالفدية، وردت من الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيديو | مراسلة #الإخبارية مارسيل كرم في بيروت من موقع اختطاف المواطن السعودي: السلطات الرسمية لم تعلق على الحادثة باستثناء تغريدة وزير الداخلية اللبناني#هنا_الرياض pic.twitter.com/Hu6rocQHdV — هنا الرياض (@herealriyadh) May 29, 2023

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على تويتر، أن قوات الأمن الداخلي تتابع منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف الوزير:”نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي)، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه. وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.