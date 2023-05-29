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الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 400 ألف دولار

اختطاف مواطن سعودي في لبنان (فيديو)

الشروق أونلاين
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اختطاف مواطن سعودي في لبنان (فيديو)
أرشيف
لبنان

اختطف مواطن سعودي في لبنان من قبل مجهولين طالبوا بدفع فدية قدرها 400 ألف دولار، مقابل إطلاق سراحه، حسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” الرسمية في السعودية.

وقالت “الإخبارية”، إن السعودي المختطف يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وأن اختطافه وقع وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت “الإخبارية” عن مصدر لم تسمّه، أن المختطفين تنكروا بلباس عسكري، وأن الرسالة التي طالبوا فيها بالفدية، وردت من الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على تويتر، أن قوات الأمن الداخلي تتابع منذ الأحد قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف الوزير:”نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير (السعودي)، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه. وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا”.

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