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المحققون يبحثون فك ألغاز أشباح المكاتب

اختفاء أرشيف ملفات عواصم الثقافة من أروقة الوزارة

زهية منصر
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اختفاء أرشيف ملفات عواصم الثقافة من أروقة الوزارة
أرشيف

يواجه المحققون الذين يشتغلون على الملفات المتعلقة بعدد من التظاهرات الثقافية التي احتضنتها الجزائر منذ 2007 عدة ألغاز، بخصوص اختفاء أرشيف عدد من تلك التظاهرات، خاصة ملفات عواصم الثقافة والأنشطة والمشاريع المرافقة لها.

وبحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن المحققين وأعوان المفتشية العامة للمالية عند بدء التحقيقات في عدد من تلك الملفات، وبعد استدعاء عدد من إطارات القطاع وخاصة الذين كانت لهم مناصب مسؤولية في الدوائر التي سيرت نشاطات التظاهرات الكبرى، الأمر الذي تطلب العودة إلى أرشيف هذه التظاهرات لأمور يقتضيها التحقيق، لكن المحققين فوجئوا باختفاء عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعتبر كأدلة وقرائن لتمحيص الوقائع، ما تتطلب إضافة مدة تكميلية وصلت إلى شهر كامل. إلا أنه لم يتم العثور على الأرشيف وتم الاكتفاء بما هو متوفر.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الملفات تتعلق بمحاضر الاجتماع وسجلات الصفقات التي تمت في إطار نشاطات وإنجاز مشاريع الترميم، خلال تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وشمل الأرشيف أيضا بعض الأعمال السينمائية.

وأكدت مصادرنا أن التحقيقات ما زالت جارية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائري المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، المتابع فيه عدة إطارات بوزارة الثقافة، بمن في ذلك مسؤولو الدوائر التي أشرفت على نشاطات عواصم الثقافة.

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