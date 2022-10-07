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الجزائر

اختفاء حليب “كانديا” من السوق.. المجمع يصدر بيانًا هامًا

الشروق أونلاين
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اختفاء حليب “كانديا” من السوق.. المجمع يصدر بيانًا هامًا

أكد مجمع تشين المنتج لحليب “كانديا” ذوق الحقوق 100 % جزائرية، الجمعة، استئناف الإنتاج مجددًا، بعد توقف مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان للمجمع “يسر مجمع تشين حليب ذوق الحقوق 100 % جزائرية ان يعلم زبائنه الكرام عن استئناف إنتاج حليب كانديا على مستوى مصانعها في بجاية، الجزائر العاصمة وسطيف”.

وتابع بيان المجمع في هذا الصدد “نعتذر عن هذا الغياب المؤقت، ونلتزم ببذل كل ما في وسعنا لتموين السوق الوطنية بمنتج كانديا في الأيام القادمة كما نعلم زبائننا بأن أسعار منتجات كانديا لم تتغير”.

بالمقابل، لم يكشف المجمع عن السبب الحقيقي وراء التوقف المفاجئ عن إنتاج حليب كانديا وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات وسط المستهلكين خلال الأيام القليلة الماضية وسط ندرة في المنتوج.

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